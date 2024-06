video suggerito

Leclerc celebra Antonio Fuoco dopo il trionfo a Le Mans: “Te lo meriti. Tuo papà sarà felicissimo lassù” La Ferrari ha vinto per il secondo anno consecutivo la 24 Ore di Le Mans. Nielsen, Molina e Fuoco hanno composto l’equipaggio vincente. Antonio Fuoco sui social è stato celebrato dall’amico di sempre Charles Leclerc. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

119 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Ferrari per il secondo anno consecutivo ha vinto la 24 Ore di Le Mans. Questa volta a trionfare sono stati Nielsen, Molina e Antonio Fuoco, pilota italiano che a 28 anni ottiene il titolo più importante della sua carriera. Un trionfo che è stato celebrato anche dal suo grande amico Charles Leclerc, che pochi minuti dopo il successo della Ferrari ha celebrato Fuoco.

Il trionfo della Ferrari a Le Mans

Una gara epica, memorabile, sono tutte così le vittorie di Le Mans, ma questa lo è stata un po' di più. Perché la Ferrari numero 50 ha fatto un pit-stop in meno, ha rischiato grosso, poi è arrivata la pioggia, che poteva smazzare tutto. Nielsen è stato abilissimo nel finale, sapeva di aver un buon margine, ha rischiato il meno possibile, non ha sbagliato mai ed ha tagliato per primo il traguardo nella categoria delle Hypercar.

Le immagini della TV non hanno mollato mai Fuoco e Molina, che nei box soffrivano sperando che il loro amico Nielsen non sbagliasse nemmeno di una virgola. Ci è riuscito ed ha fatto esplodere la festa in casa Ferrari. Una celebrazione bella, meritata, coinvolgente che ha visto come protagonisti assoluti i tre piloti.

Il post di Leclerc per l'amico Antonio Fuoco

Tra loro c'è anche Antonio Fuoco, che è cresciuto letteralmente fianco a fianco con Charles Leclerc. I due hanno un anno solo di differenza, si conoscono da sempre e sono amici per la pelle. Subito dopo il termine della gara di Le Mans, Leclerc ha pubblicato due stories celebrative. Nella prima ha fatto i complimenti ai tre vincitori e nell'altra ha reso omaggio con un messaggio sentito e toccante all'amico Fuoco: "Contentissimo per te. Te la meriti tutta, sei un grande. Tuo papà sarà felicissimo da lassù. Ti voglio bene, grande!".

Parole sentite e non banali da parte di Leclerc per Fuoco. I due nell'arco di tre settimane hanno ottenuto due delle tre gare che compongono la Tripla Corona: Monte Carlo e Le Mans, l'altra è la 500 Miglia di Indianapolis.