video suggerito

Albon colpisce la Ferrari di Bearman nelle libere del Gp Thailandia e si infuria: “Idiota” Contatto tra Albon e Bearman nelle libere 1 del Gp di Formula 1 in Thailandia. Il pilota della Williams fa a sbattere a muro dopo il contatto con il giovane pilota della Ferrari e si infuria: “Idiota”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Contatto tra Albon e Bearman nelle libere 1 del Gp di Formula 1 in Thailandia. Il pilota della Williams fa a sbattere a muro dopo il contatto con il giovane pilota della Ferrari. Probabile concorso di colpe tra i due dato che Albon ha toccato l'anteriore sinistra della Ferrari, e Bearman che invece ha alzato il piede per far passare l'avversario nel peggior punto possibile. Bearman, come si evince dalle immagini, fa quattro lampeggi nell'uscita dell'ultima curva a sinistra ma Albon pensava stesse ancora tirando e così non frena in tempo colpendolo.

Nel team radio mandato in onda durante la sessione di prove, Albon si sfoga e si lascia andare dopo essere andato a sbattere contro il muro: "Idiota". Ma Bearman non è totalmente colpevole di quanto accaduto. L'inglese della Ferrari andava sicuramente molto lento in una zona come quello dello snake dove di solito si va veloci. Bearman era chiaramente parecchio lento e quando gli dicono dal box di lasciarlo passare, si ferma in un punto non proprio sicuro e così Albon perde la vettura centrandolo. Lo sfogo del pilota delle Williams è stato abbastanza chiaro.

La Williams pesantemente danneggiata dal colpo

Il pilota inglese infatti è stato schierato in questa sessione di FP1 dalla Ferrari al posto di Charles Leclerc per ottemperare all’obbligo da regolamento di schierare almeno in due occasioni durante l’anno piloti giovani con al massimo due GP disputati in carriera. Una giornata che però non è finita nel migliore dei modi per il povero Bearman seguito sempre dal suo papà all'interno dei box. La sua manovra ha messo inaspettatamente in difficoltà il pilota della Williams che ha perso il controllo della sua monoposto non riuscendo a salvare la scodata.

Ad avere la peggio di fatto è stato proprio Albon che fa a sbattere in maniera violenta contro le barriere che delimitano la pista. La Williams è danneggiata in maniera pesante mentre fa Ferrari dell’inglese invece è rimasta parcheggiata in pista, con la sospensione divelta. In pista è stata esposta così una nuova bandiera rossa della durata di circa 10 minuti che ha così permesso ai commissari di pulire la pista. L’episodio è finito sotto investigazione da parte dei commissari per valutare eventuali responsabilità.