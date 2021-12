Charles Leclerc nuovamente positivo al Covid, l’annuncio della Ferrari: “Ha sintomi lievi” A pochi giorni dalla fine del Mondiale di Formula 1, la Ferrari in una nota ufficiale ha annunciato che il suo pilota Charles Leclerc è risultato positivo al Covid.

A cura di Marco Beltrami

Sono passati pochi giorni dalla fine di uno dei Mondiali di Formula 1 più combattuti e tesi di sempre. Se alcuni piloti ne hanno già approfittato per concedersi a nuovi test, altri si stanno godendo un meritato riposo. Tra questi c'è Charles Leclerc, per il quale però lo stop sarà forzato. Il monegasco infatti è risultato positivo al Covid come annunciato dalla sua scuderia, la Ferrari, in una nota ufficiale.

Nemmeno il tempo di mettere da parte per un po' casco e guantoni e Charles Leclerc sarà costretto nuovamente a restare ai box. Il team di Maranello sui social ha annunciato che l'ultima tornata di test effettuati al ritorno da Abu Dhabi, dove è andato in scena l'ultimo pirotecnico appuntamento della stagione 2020/2021 con la vittoria di Verstappen, ha evidenziato la positività al Covid di Charles Leclerc. Come sta il classe 1997 che ha chiuso l'annata al settimo posto in classifica? Stando a quanto riportato dal comunicato Leclerc "Attualmente si sente bene, con sintomi lievi". Per questo si sottoporrà ad un regime di autoisolamento nella sua abitazione.

Non è la prima volta che Charles Leclerc deve fare i conti con il Covid. Il pilota della Ferrari infatti era già risultato positivo al virus, ad inizio anno a metà gennaio. Anche in quell'occasione i test ufficializzarono il suo status di contagiato, con sintomi lievi. E proprio come allora, il classe 1997 si sottopose ad un regime d'isolamento nella sua abitazione nel Principato. Dovrà fare di necessità virtù dunque il ferrarista che potrà approfittare di questo stop inatteso per ricaricare le energie in vista della prossima stagione. Un'annata in cui si spera possa tornare a lottare per il titolo. Molto dipenderà dalla competitività della sua auto.