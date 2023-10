C’è un meccanico strano nel box Ferrari: poi si toglie il passamontagna ed è amore a vita Il paddock del GP di Austin di Formula 1 è stato il teatro di una proposta di matrimonio che resterà indimenticabile. Alla Ferrari c’è qualcuno che vince…

A cura di Paolo Fiorenza

Austin, Texas, Stati Uniti. Terra di poker e musica live nei locali della 6th Avenue. Ma non solo. Qualcuno ha pensato che fosse anche il posto giusto per esprimere i propri sentimenti con tutta la potenza di un motore di Formula 1 e dunque ha approfittato proprio del weekend in cui il Circus ha fatto tappa nel GP degli Stati Uniti per fare la proposta di matrimonio alla donna che ama.

Una proposta resa indimenticabile dalla location e dalla sceneggiatura ideata dal Romeo della situazione, che ha mandato completamente in confusione la ragazza. Il video non mostra la prima parte della storia ideata da quello che appare essere un meccanico della Ferrari, ma si capisce che la donna che è di fronte a lui non ha idea di chi sia realmente, sia per il passamontagna integrale che indossa sia per un paio di occhiali che porta sotto.

Fatto sta che l'uomo – mentre la sua ragazza probabilmente ha avuto la richiesta di reggere un attimo dei fiori con una scusa – scrive con un pennarello sulla lavagnetta la frase "Te quieres casar conmigo?", che in spagnolo significa "Vuoi sposarmi?". La donna continua a non capire cosa stia succedendo, appare confusa, ma poi la sua espressione cambia completamente quando il meccanico appoggia a terra la lavagna, si toglie il passamontagna e scaraventa via gli occhiali, palesandosi per chi è realmente: il suo uomo. E tutti devono saperlo.

Leggi anche La strana storia di Lele Adani, parla per metafore poi improvvisamente tace

E sì che lo sapranno. Lo saprà il mondo e il vento, il mare e il cielo, il sole e la luna. Lo saprà lei e non dimenticherà quel giorno in Texas, quando Leclerc si prese la pole position per un giorno e uno sconosciuto meccanico della Ferrari si prese il suo cuore per tutta la vita.

Lui prende l'anello dalla tasca e poi si inginocchia: "Vuoi sposarmi?", le ripete con la voce incrinata dall'emozione. Lei allora capisce tutto e si scioglie nell'emozione della felicità più pura, mentre il suo futuro marito le infila l'anello al dito. Il bacio e gli applausi dei presenti sono i titoli di coda su una storia d'amore impregnata del profumo dei motori. Poi ci sarebbe anche un Gran Premio da correre, ma a chi importa davvero? Non a chi si è giurato che sarà per sempre.