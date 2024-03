Carlos Sainz eroico nelle Qualifiche dell’Australia: “Quasi non ci credevo” A due settimane dall’operazione all’appendicite Carlos Sainz ha disputato una qualifica straordinaria a Melbourne, dove ha conquistato la prima fila con la Ferrari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Carlos Sainz è stato eroico. Questo è davvero l'aggettivo giusto per il pilota spagnolo che due settimane fa dopo l'operazione all'appendicite ha saltato il Gp d'Arabia e domenica partirà in prima fila a Melbourne. La gara sarà un grande punto interrogativo, ma Sainz cercherà un'altra grande impresa, consapevole di non essere al top della forma.

La sua Ferrari se l'è ripresa, il test FIA lo ha superato e già al venerdì è stato brillante. Nel sabato di Melbourne addirittura ha sognato la pole position e l'avrebbe ottenuta pure se Max Verstappen non avesse fatto il suo, come sempre sì ma stavolta al momento giusto. Sainz ha vinto il duello interno con Leclerc e si è messo dietro pure Sergio Perez.

Una prestazione maiuscola per il pilota spagnolo che fa fatica a muoversi fuori dalla pista, fatica a uscire dalla sua vettura e che per andare alle interviste ha avuto bisogno di un passaggio, perché fare anche cinquecento metri era faticoso. Ed era appena sceso dalla vettura con cui ha conquistato il secondo posto.

Nell'intervista a caldo ha rivisto il proprio percorso e ha detto chiaramente che quando ha visto di essere al comando delle Qualifiche non ci credeva: "Sono state un paio di settimane difficili. Ho passato molti giorni a letto aspettando di capire se potevo essere qui oggi. Arrivare a questo fine settimana e poi ovviamente metterlo in prima fila dopo essere stato in testa alle qualifiche quasi non ci credevo".

Aggiungendo: "All’inizio c’era un po’ di ruggine, ma ho ripreso piano piano il mio passo e la velocità, mi trovo davvero bene sulla macchina. Non sono davvero nella condizione perfetta quando sono alla guida, ma penso di potercela fare anche domani per la gara: è abbastanza scomodo, ma non ci sono troppi dolori, quindi cercherò di spingere".

La Ferrari, che lui lascerà al termine della stagione, lo ha celebrato sui social e non poteva fare altrimenti. Perché la prima fila di Sainz, al di là delle speranze di podio, è qualcosa di straordinario per lui, oltre che per il team di Maranello che rimette un altro pilota nei primissimi.

La gara sarà tutt'un altra cosa. Anche Sainz lo sa bene e lo ha detto nell'intervista con Alex Brundle. Perché un conto sono le Qualifiche che prevedono delle soste, dei piccoli riposi, ma a Melbourne domenica sarà totalmente diverso. 58 giri saranno impegnativi e faticosi. Ma Sainz è pronto a stupire ancora e cercherà di conquistare un podio che sarebbe favoloso.

