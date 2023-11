Carlos Sainz è furioso a Las Vegas: “Deluso dalla FIA, dalla Formula 1 e da tutti i team” Nonostante una splendida qualifica, Carlos Sainz è deluso e arrabbiato. Lo spagnolo della Ferrari se l’è presa con la Formula 1, la FIA e pure con le altre scuderie.

A cura di Alessio Morra

Una Ferrari come mai si era vista, e che fa ben sperare per il futuro. Sul giro secco la Rossa è tornata fortissima, ma a Las Vegas c'è stato un fantastico uno – due. Leclerc per 44 millesimi ha preceduto Sainz, che dopo le Qualifiche pur complimentandosi con il compagno e il team per il grande lavoro, ha masticato amaro e ha mostrato tutta la sua enorme delusione, senza farsi problemi.

Il divario tra i due piloti della Ferrari fa capire quanto sia stata perfetta la vettura, che ha dato a entrambi la chance di volare e di mettersi alle spalle, e non di poco, Verstappen. Ma mentre Leclerc, ovviamente, era raggiante: "Quelli della Q2 sono stati i giri migliori della mia vita, è stato grandioso. E in gara punterò alla vittoria".

Sainz era delusissimo e nulla ha fatto per nasconderlo. A conti fatti dargli torto è impossibile. Ha vissuto un sabato stellare, ma per una penalizzazione ingiusta – un tombino gli ha distrutto la Ferrari e i commissari non gli hanno cancellato la penalità, dovuta alla sostituzione di una serie di componenti e dovuta soprattutto a fattori esterni alla Ferrari – lo obbligherà a partire dalla dodicesima posizione.

Dovrà fare una gara in rimonta, con una Ferrari così forte avrà la chance di risalire la china, anche se questo non gli basta. La delusione l'ha espressa subito nelle interviste: "Mi sarebbe piaciuto poter lottare per la vittoria con Leclerc e Verstappen, invece dovrò fare una gara di rimonta, c'è stato un lavoro eccezionale da parte di tutto il team dopo un difficile venerdì. Abbiamo dominato le qualifiche, conquistando la prima fila e facendo il massimo. Sono dispiaciuto e di pessimo umore per ciò che è successo ieri. Vedremo cosa potrò fare dal dodicesimo posto, mi sarebbe piaciuto lottare per la vittoria con Leclerc e Verstappen, invece dovrò cercare di rimontare".

Poi parlando con Sky ha affondato il colpo prendendosela con la FIA, la Formula 1 e pure con le altre scuderie: "Sinceramente non sono in un grande mood. Ho perso la pole per 44 centesimi, e già questo mi dà fastidio, ma la reazione in radio viene da quello che sto passando in questo weekend. Non sono contento di questa situazione, sono molto deluso con la Formula 1, con la FIA e gli altri team. Non siamo capaci di reagire in maniera sportiva a una situazione come quella di venerdì".

Parole durissime quelle di Sainz che se l'è presa con tutti. Ha messo nel mirino la FIA, la Formula 1 e anche le altre scuderie, che non hanno mosso un dito per fargli evitare la sanzione, che non è certo stata dovuta a problemi tecnici reali della Ferrari.