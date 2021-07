Cambia la griglia di partenza del GP di Silverstone dopo la penalità a Russell La griglia di partenza del GP della Gran Bretagna a Silverstone di Formula 1 è cambiato in seguito alle penalità comminate dalla direzione gara al termine della corsa. Arretrato di 3 posizione George Russell, pilota della Williams a causa dell’incidente con il ferrarista Sainz. Quest’ultimo ha guadagnato una posizione.

A cura di Marco Beltrami

Novità nella griglia di partenza del Gran Premio della Gran Bretagna di Formula 1, in programma domani a Silverstone. George Russell è stato penalizzato di tre posizioni dopo l'incidente con Carlos Sainz alla curva 6 in quella che è stata la prima Qualifica Sprint Race nella storia della F1. Una decisione che fa sorridere anche la Ferrari, visto che proprio Sainz, guadagna una posizione.

È arrivata la decisione dei commissari su George Russell. Il giovane pilota britannico è stato punito per l'incidente con il ferrarista Sainz in avvio delle qualifiche odierne del GP di Silverston. Russell che aveva chiuso al nono posto dopo la Qualifica Sprint, è stato arretrato di 3 posizioni e dunque partirà dalla 12a piazza, in sesta fila. Nel comunicato si legge: "L'auto 63 (quella di Russell, ndr) ha bloccato brevemente i freni anteriori e poi ha sottosterzato verso il limite della pista all'uscita della curva e ha toccato la vettura 55 (quella di Sainz, ndr), che è stata costretta fuori dal circuito e sull'erba". "Non potevo fare di più" ha detto Russell ma alla fine i Commissari hanno deciso dunque di sanzionarlo, ritenendo le penalità appropriate.

L'arretramento nella griglia di partenza di Russell, fa fare un passo in avanti a tre piloti. A beneficiarne Esteban Ocon, Carlos Sainz e Pierre Gasly.Lo spagnolo della Ferrari che aveva puntato il dito contro la manovra di Russell, che aveva inevitabilmente condizionato la sua gara. Partirà ora al 10° posto in quinta fila. Nessuna novità invece per le posizioni altissime della griglia. Davanti a tutti Verstappen, mentre in seconda fila, ci sarà l'altro ferrarista Leclerc. La nuova griglia di partenza dopo la penalità a Russell: