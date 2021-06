Le qualifiche sono terminate ormai da qualche ora ma la penalità inflitta dalla Direzione di Gara a Lando Norris ha stravolto la griglia di partenza del GP dell'Azerbaijan in programma domenica sul circuito cittadino di Baku. Il pilota inglese della McLaren è stato infatti retrocesso di tre posizioni in griglia per non aver rispettato il regime di bandiera rossa durante il Q1 delle qualifiche non essendo rientrato immediatamente in Pit-Lane appena ne ha avuto l'occasione.

Lando Norris, che aveva concluso le qualifiche di Baku in sesta posizione, a causa della penalità comminatagli dai commissari (3 posizioni in griglia di partenza e 3 punti sulla Super Licenza di Formula 1) nella gara azera scatterà quindi dalla nona posizione al fianco della Mercedes di Valtteri Bottas che resta 10°. Ad avvantaggiarsi di ciò sono il pilota della Red Bull Sergio Perez, il giapponese dell'Alpha Tauri Yuki Tsunoda e il due volte campione del mondo dell'Alpine Fernando Alonso che guadagnano una posizione e partiranno rispettivamente in 6a, 7a e 8a posizione.

La nuova griglia di partenza del GP dell'Azerbaijan a Baku di Formula 1 2021

1a fila: 1.Charles LECLERC (Ferrari); 2. Lewis HAMILTON (Mercedes)

2a fila: 3. Max VERSTAPPEN (Red Bull); 4. Pierre GASLY (Alpha Tauri)

3a fila: 5. Carlos SAINZ (Ferrari); 6. Sergio PEREZ (Red Bull)

4a fila: 7. Yuki TSUNODA (Alpha Tauri); 8. Fernando ALONSO (Alpine)

5a fila: 9. Lando NORRIS (McLaren); Valtteri BOTTAS (Mercedes)

6a fila: 11. Sebastian VETTEL (Aston Martin); 12. Esteban OCON (Alpine)

7a fila: 13. Daniel RICCIARDO (McLaren); 14. Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo)

8a fila: 15. George RUSSELL (Williams); 16. Nicholas LATIFI (Williams)

9a fila: 17.Mick SCHUMACHER (Haas); 18.Nikita MAZEPIN (Haas)

10a fila: 19. Lance STROLL (Aston Martin); 20. Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo)