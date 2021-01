La Formula 1 a due mesi dall'inizio del Mondiale 2021 annuncia un cambiamento nell'orario di partenza di tutti Gran Premi in programma. Le gare partiranno allo scoccare dell'ora esatta, com'era un tempo. Cosa cambia materialmente? Nel campionato 2020 le gare europee prendevano il via alle 15.10, nel 2021 scatteranno alle ore 15.00.

Novità anche per gli orari delle prove libere

L'indiscrezione delle scorse settimane è stata confermata. Dunque ogni gara inizierà a un orario preciso, quindi non si comincerà più alle 15.10 o alle 18.10, ma alle 15.00 o alle 18. C'è anche un'altra grande novità. Perché è stato ridotto l'orario delle prove libere del venerdì che scende da 90 a 60 minuti, come accade anche per le libere del sabato mattina. Tutti i piloti avranno ancora meno tempo per effettuare delle prove. Ciò significa che la possibilità di errore nel trovare l'assetto giusto aumenta, ma al tempo stesso l'attività sarà molto più intensa in quell'ora di libere.

L'orario di partenza dei GP di Imola e Monza

Le due gare italiane in calendario avranno lo stesso orario di partenza. Sia a Imola che a Monza i semafori si spegneranno alle ore 15.00. Mentre le prove libere del venerdì inizieranno alle 11.30 e alle 15 e dureranno solo un'ora come le ‘free practice' del sabato, che però inizieranno alle 12. Le Qualifiche delle due tappe italiane e di tutte le gare europee inizieranno sempre alle ore 15 del sabato.

Il calendario del Mondiale di Formula 1 2021