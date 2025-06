video suggerito

Briatore spiega perché non ha mai visitato Schumacher anche se potrebbe: "Ma sento spesso Corinna" Flavio Briatore in un'intervista ha spiegato perché in tutti questi anni non è mai voluto andare a visitare Michael Schumacher. Briatore preferisce ricordare a suo modo un grande amico, che ha lanciato in Formula 1.

Alessio Morra

Se Michael Schumacher ha raggiunto rapidamente i piani alti della Formula 1, oltre che a sé stesso, per talento e tenacia, lo ha dovuto anche grazie a Flavio Briatore, che credette subito in lui. Decise di prendere quel ragazzino alla Benetton, dopo un solo Gp in F1. Lo acquistò, come si fa con i calciatori, capì che sarebbe potuto diventare un fenomeno e soprattutto campione del mondo. Così fu. Loro hanno sempre avuto un rapporto eccezionale, pure quando sono finiti poi su fronti opposti. Nonostante ciò Briatore in tutti questi ultimi undici anni non è mai voluto andare a trovare Michael Schumacher e in un'intervista ha spiegato il perché.

L'incidente del 2013 che ha cambiato la vita di Schumacher

Schumacher il 29 dicembre 2013 subì uno sfortunatissimo incidente sugli sci, la sua vita cambiò in modo radicale e soprattutto definitivo. Schumi vive in Svizzera circondato dall'affetto della sua famiglia, della sempre presente moglie Corinna e dei suoi figli (Mick e Gina Maria), e di pochi, pochissimi amici che in tutti questi anni di tanto in tanto vanno a fargli visita. Un circolo letteralmente ristretto. Tra questi ci sono Jean Todt e Luca Badoer.

Briatore: "Se chiudo gli occhi lo rivedo sorridente"

Potrebbe esserci pure Briatore, che però ha preferito non recarsi mai nell'abitazione di Kaiser Schumi. In una lunga intervista al Corriere della Sera ha spiegato come mai non ci è mai volto andare: "Se chiudo gli occhi lo rivedo sorridente dopo una vittoria, preferisco ricordarlo così piuttosto che disteso su un letto. Ma Corinna la sento spesso".

Le parole di Elisabetta Gregoraci su Schumacher

Poteva farlo quindi, ma non lo ha fatto. Ognuno ha la propria sensibilità e le parole di Briatore sono nobili. Questo però non significa disinteresse estremo nei confronti delle condizioni di Schumacher. Perché il nuovo team principal dell'Alpine è sempre in contatto con Corinna, la moglie di Schumacher, e la dimostrazione di ciò è anche nelle parole, detto qualche anno fa, dell'ex moglie di Briatore, Elisabetta Gregoraciche in un'edizione del Grande Fratello Vip (era concorrente) parlò anche del pilota dicendo: "La moglie ha allestito un ospedale in casa. Lui non parla, comunica con gli occhi. Solo tre persone possono andare a trovarlo e io so chi sono".

I titoli vinti insieme da Michael Schumacher e Flavio Briatore

Briatore prese Schumacher da Eddie Jordan, venuto a mancare pochi mesi fa, dopo che il tedesco corse il primo Gp in Formula 1. Da lì partì una cavalcata. Un anno dopo il primo Gp vinto nel circus (Spa 1992). Nel 1994 arrivò il primo titolo piloti per Schumacher e pure per Briatore, con la Benetton, l'anno successivo il bis Mondiale, prima di passare alla Ferrari.