Briatore e la sfuriata ruvida su Colapinto in F1: “Decido io cosa fare. Il problema sei tu”

In un’anteprima di Drive to Survive, il documentario sulla Formula 1, si è vista una scena nella quale discutono animatamente Franco Colalpinto e Flavio Briatore, che mette in riga il suo pilota.

La stagione 2026 della Formula 1 è alle porte. Come ormai è consuetudine alla vigilia del nuovo campionato Netflix propone ‘Drive to Survive', il documentario che mostra il dietro le quinte del circus. In uno degli episodi l'attenzione è focalizzata sull'Alpine, si parla del licenziamento di Doohan e si vede un acceso dibattito tra Franco Colapinto e Flavio Briatore. L'argentino fa mea culpa dopo un grave errore e viene redarguito pesantemente dal team principal, che lo mette con le spalle al muro.

Colapinto all'esordio con l'Alpine va subito a sbattere

Jack Doohan inizia il campionato 2025. L'australiano dura pochissime gare. Briatore decide di sostituirlo con Franco Colapinto. Alla vigilia della gara d'esordio dell'argentino, come riferisce il quotidiano argentino Olé, che ha visto in anteprima l'episodio, si vide il dirigente italiano parlare con Colapinto. Briatore è molto chiaro quando gli dice prima dell'esordio a Imola di non commettere errori. Ma puntualmente Colapinto sbaglia, va a sbattere, posiziona la sua vettura nella sabbia e chiude le prove velocemente.

Franco Colapinto si è schiantato subito a Imola all’esordio con l’Alpine lo scorso maggio.

Colapinto fa mea culpa, Briatore affonda: "Decido io cosa fare"

Nell'episodio di ‘Drive to Survive' si vede lo scambia di battute tra i due. Colapinto torna ai box e non fa mistero: "Questo è stato un mio errore". Briatore lo bacchetta: "Non dovresti fare un errore come questo". Il pilota argentino ripete la frase facendo mea culpa bis. Il boss della Alpine continua: "Si, lo so, è stato un tuo errore, ma se il tuo errore rompe la macchina diventa anche un mio errore". Colapinto poi propone dei cambiamenti alla vettura, Briatore non prende bene quella proposta e gli risponde a brutto muso: "Decido io cosa fare. Il problema sei tu, devi migliorare".

Alpine ultima nel Mondiale Costruttori

Colapinto ha vissuto un'annata tutt'altro che soddisfacente: zero punti, anche se sul finire del campionato ha comunque realizzato un paio di buone prestazioni. L'Alpine ha continuato a non dare risposte positive, e seppur Gasly di tanto in tanto è riuscito ad artigliare qualche punticino, è stata inevitabile l'ultima posizione nel Campionato Costruttori.