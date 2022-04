Biglietti F1 2022 GP Monza, prezzi e quando acquistarli Da giovedì 21 aprile si è aperta la vendita ai biglietti per assistere al Gran Premio d’Italia in programma tra il 9 e l’11 settembre 2022. Una tre giorni di corse ed eventi per festeggiare il centenario delll’Autodromo di Monza.

A cura di Alessio Pediglieri

È arrivato il grande giorno del GP di Imola e per tutti gli appassionati di Formula 1 si è aggiunta anche la splendida notizia che è possibile da giovedì 21 aprile acquistare sin da subito i biglietti per un altro imperdibile appuntamento: il GP di Monza, il Gran Premio d’Italia 2022 in programma all’Autodromo Nazionale Monza dal 9 all’11 settembre. Così, i tifosi della Ferrari e non solo possono ritagliarsi un posto sulle tribune e il prato del Circuito più veloce del Campionato del Mondo di F1, senza limiti di capienza come durante la pandemia per Covid.

Un appuntamento importante e mai come in questa edizione storico: il GP farà infatti da apripista ufficiale alle successive celebrazioni per il centenario dell’Autodromo Nazionale Monza, inaugurato nel settembre 1922. Un'atmosfera unica e imperdibile e già nella giornata di apertura delle vendite per i biglietti per il GP di Monza si è registrata una richiesta incredibile di prenotazioni da parte dei clienti business e Vip e con i più importanti player che hanno fatto raggiungere in pochissimo tempo un volume di accessi di circa 40mila tagliandi garantiti e opzionati dalle aziende.

E per i semplici appassionati? Gli spettatori possono da giovedì 21 aprile acquistare i biglietti online, recandosi sul sito ufficiale dell'evento e acquistare il proprio biglietto. Le modalità sono le classiche per questi casi: si può utilizzare la carta di credito, il servizio Satispay o un bonifico online MyBank. Altre modalità accessibili sono rappresentate dal rivenditore Vivaticket, in 1.500 punti vendita italiani e 11 esteri tra cui Dubai, Sidney, Londra e Singapore. Attiva anche la modalità telefonica, al numero verde gratuito 800-905450, con l’assistenza di un operatore.

Quali biglietti sono disponibili? Sono in vendita sia i biglietti per la singola giornata (da scegliere tra venerdì 9 settembre e domenica 11) sia i biglietti che comprendono l'intero weekend di corse, per non perdere nemmeno un’emozione dell'evento. Sono previsti anche sconti e riduzioni: entro il 31 maggio si ha la possibilità di un sconto sull’abbonamento, mentre sono previste riduzioni per bambini fino agli 11 anni e per soci ACI nelle sedi convenzionate.

Questo il ricco programma che è stato organizzato per il GP di Monza e che non prevede solamente i momenti in pista di tutti i protagonisti del Mondiale. Venerdì 9 settembre ci saranno le Prove Libere, (dalle 14 alle 15 e dalle 17 alle 18) mentre sabato, spazio alla terza sessione (dalle 12 alle 13) per poi dare spazio alle Qualifiche ufficiali (dalle 16 alle 17). La gara di domenica è fissata per le 15 e sarà preceduta dal tradizionale spettacolo delle Frecce Tricolori. Con un unico biglietto gli spettatori però potranno assistere anche ad altri servizi messi a disposizione: sui maxi schermi installati lungo il tracciato si potranno seguire tutti i momenti della corsa, sia in pista sia i dietro le quinte, con i collegamenti con F1 TV.