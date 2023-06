Bezzecchi sfotte Bagnaia nel retropodio ad Assen, Espargaro non si trattiene: “Vedremo se riderete” Al termine del GP d’Olanda della MotoGP 2023 Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia sono stati protagonisti di un goliardico siparietto nel retropodio assistendo al quale però Aleix Espargaro non è riuscito a trattenersi.

A cura di Michele Mazzeo

L'ottavo round della MotoGP 2023 ha visto nuovamente protagonisti i due piloti italiani cresciuti nella VR46 Academy Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. Ad Assen i due grandi amici hanno duellato per la vittoria sia nella Sprint Race del sabato che nella gara della domenica vincendo un round ciascuno: nella mini-gara ad aver la meglio è stato il riminese, mentre nella corsa che assegna il maggior bottino di punti iridati a spuntarla è stato l'alfiere della Ducati che ha così potuto allungare in vetta alla classifica iridata. A completare il podio del GP d'Olanda della classe regina del Motomondiale l'esperto pilota dell'Aprilia Aleix Espargaro al suo miglior risultato in stagione.

Oltre che in pista, i tre sono stati protagonisti anche al termine della gara, con un siparietto andato in scena nel retropodio che è diventato immediatamente virale. Da un lato infatti ha suscitato grande ilarità la colorita battuta con cui Marco Bezzecchi ha spiegato all'amico Pecco Bagnaia il perché il duello tra loro nella gara della domenica abbia avuto un esito diverso rispetto a quello della Sprint del sabato. "Sì, sennò ti chia**vo anche oggi" ha difatti risposto il pilota del Team VR46 al piemontese della Ducati che lo aveva ironicamente ringraziato per la scelta della gomma con un "Menomale che hai messo la hard".

Una battuta quella fatta da Bezzecchi che ha fatto sorridere tutti compreso l'altro pilota presente nel retropodio, cioè Aleix Espargaro, che in quel momento si stava dissetando bevendo dell'acqua da una bottiglietta e che sentendo la risposta del romagnolo non è riuscito a trattenere le risate sputando l'acqua che aveva in bocca. Dopo essersi ripreso lo spagnolo dell'Aprilia ha poi chiosato il siparietto con un monito che ha fatto calare il gelo nella stanza: "Vedremo ragazzi il giorno che vi darete una sportellata per il campionato, chi riderà!" ha difatti chiosato il 33enne catalano avvisando i due grandi amici che nel momento in cui la posta in palio dei loro duelli sarà più alta probabilmente avranno meno voglia di ridere e di scherzare tra loro al termine di una gara.