Bezzecchi è super a Misano, pole position fantastica: “Mi è venuto un gran bel giro, molto adrenalinico”

Marco Bezzecchi fa sognare l’Aprilia e la VR46 centrando la pole position a Misano in 1’30″134 davanti ad Alex Marquez e a Fabio Quartararo. È la sesta pole in top-class, la seconda quest'anno dopo l’Austria, e la decima pole in tutte le classi. Il pilota di Rimini eguaglia Christian Sarron, al 34° posto dell'era moderna (dal 1971) in top-class

L’Aprila conquista la pole in un circuito in cui non era mai partita in prima fila. Inoltre, Marco Bezzecchi è il 17° poleman diverso in 32 qualifiche disputate a Misano.

Bezzecchi: "Mi è venuto un gran bel giro, molto adrenalinico"

Marco Bezzecchi è felicissimo per la pole a Misano e ai microfoni a Sky ha esternato tutta la sua soddisfazione: "Mi è venuto un gran bel giro, molto adrenalinico, e sono contento. Abbiamo vissuto un turno super-adrenalinico. Nel primo time attack ero andato forte ma avevo messo qualche errore qua e là. Quando sono tornato ai box mi sono detto ‘Respira, calmati che in questo modo non vai da nessuna parte’. Nel secondo time attack, quindi, ho messo insieme un bel giro e devo ringraziare i ragazzi che hanno fatto un grande lavoro sulla moto”.

Bez, che si è presentato in pista con un casco ispirato a "Tre uomini e una gamba" di Aldo, Giovanni e Giacomo in riferimento al "Garpez" e alla famigerata gamba costata milioni ("il mio falegname avrebbe fatto meglio con 30mila lire") non si accontenta e si esprime così in ottica Sprint Race anche se è consapevole che non sarà facile ripetere l'exploit delle qualifiche: “Dobbiamo rimanere concentrati. L’obiettivo è fare il massimo e fare bene. Sarà fondamentale non sbagliare la partenza, poi so che il passo l’abbiamo. I rivali, però, sono pericolosi. Le Ducati, sia il team ufficiale, che Alex Marquez, che le VR46, saranno li, come Fabio Quartararo che ha fatto un grande passo in avanti”.