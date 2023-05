Bezzecchi è imprendibile, il GP Francia di MotoGP è suo: vittoria a Le Mans e vetta Mondiale a -1 Marco Bezzecchi conquista la vittoria del GP di Francia 2023 di MotoGP e vola al secondo posto della classifica Piloti: ora Bagnaia è davanti di un solo punto.

A cura di Vito Lamorte

Marco Bezzecchi si prende la vittoria del GP di Francia 2023 di MotoGP e vola al secondo posto della classifica Piloti. Alle sue spalle Jorge Martin e Johann Zarco. Una gara clamorosa per il pilota della Ducati, che dopo aver visto gli altri duellare nei primi giri ha approfittato del caos che si è creato e ha piazzato una fuga clamorosa fino al traguardo.

Episodio clamoroso al 5° giro con la caduta di Bagnaia e Vinales dopo un contatto: i due prima hanno litigato e dopo un breve chiarimento si sono dati la mano, ma la tensione subito dopo l'incidente era alle stelle.

A causa di un contatto con Alex Marquez anche Luca Marini è stato costretto a lasciare la gara: il pilota italiano è andato al centro medico per controlli.

Quarto posto per Fernandez davanti a Aleix Espargarò. A completare la top ten Binder, Quartararo, Di Giannantonio, Nakagami e Morbidelli. Brutta giornata per la Yamaha, con Quartararo che chiude settimo a 15″ dal vincitore, e in casa Honda dove l’unico arrivato al traguardo è Nakagami (LCR) nono a 16″ dal vertice.

Nella gara del rientro dopo l'infortunio Marc Marquez ha provato a vincerla o a piazzarsi sul podio ma nel duello per il secondo posto con Martin ha perso il controllo della sua moto ed è caduto.

L'ordine di arrivo del GP di Francia 2023 di MotoGP

M. BEZZECCHI 41:37.970 J. MARTIN +4.256 J. ZARCO +4.795 A. FERNANDEZ +6.281 A. ESPARGARO +6.726 B. BINDER +13.918 F. QUARTARARO +15.267 F. DI GIANNANTONIO +15.810 T. NAKAGAMI +16.493 F. MORBIDELLI+18.092

