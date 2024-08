video suggerito

Bastianini show al Gp Gran Bretagna di MotoGP, vince davanti a Martin: Bagnaia chiude terzo Enea Bastianini vince il Gp Gran Bretagna di MotoGP. Sul circuito di Silverstone il pilota della Ducati si porta a casa la prima posizione seguito da un meraviglioso Jorge Martin secondo e Pecco Bagnaia che chiude terzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Enea Bastianini vince il Gp Gran Bretagna di MotoGP. Sul circuito di Silverstone il pilota della Ducati si porta a casa la prima posizione seguito da un meraviglioso Jorge Martin secondo e Pecco Bagnaia che chiude terzo. Partenza pazzesca di Pecco che si prende subito la prima posizione lasciando quarto Aleix Espargaro che aveva conquistato inizialmente la pole. Alle spalle del campione del mondo si erano piazzati Bastianini, Martin e Marc Marquez. Dopo un paio di curve intanto cadono Miguel Oliveira e Raul Fernandez e Binder deve ritirarsi dopo essere rimasto piantato in partenza. Nel frattempo Bagnaia prova subito a conquistare secondi importanti sugli inseguitori su una delle piste, quella di Silverstone, più lunghe del Mondiale di MotoGP.

A metà gara la situazione cambia poco con Martin che dalla quarta posizione si porta alle spalle dello stesso Pecco Bagnaia. Lo spagnolo del team Pramac rosicchia qualche punto al campione del mondo in carica ma il ritmo del ducatista è buono. Ma a 9 giri dalla fine ecco l'attacco di Martin che compie il primo sorpasso su Bagnaia e si mette davanti dando il via a un finale di gara pazzesco che ha portato anche Bastianini a ridosso della coppia di testa. "La Bestia" a 7 dalla fine passa secondo e supera anche Pecco mettendosi alla rincorsa di Martin ma lo spagnolo prova la fuga con 8 decimi di gap sull'italiano. Bastianini però non molla, lo studia, e alla fine guadagna la prima posizione fiutando il sorpasso a due giri dalla fine. Il pilota italiano sfrutta una curva larghissima di Martin e riesce a portarsi davanti. Sarà così Bastianini a trionfare a Silverstone.

L'ordine d'arrivo sul circuito di Silverstone

E. Bastianini 39'25.819 J. Martin +1.708 F. Bagnaia +5.764 M. Marquez +6.499 F. Di Giannantonio +7.520 A. Espargaro +9.111 A. Marquez +9.432 M. Bezzecchi +13.962 P. Acosta +15.849 F. Morbidelli +23.506 F. Quartararo +24.217 J. Miller +25.465 M. Vinales +26.576 J. Zarco +27.033 L. Marini +30.32

La classifica piloti dopo il Gp Gran Bretagna

Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 241 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 238 Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 182 Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 175 Maverick Viñales (Aprilia Racing) 130 Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 122 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 114 Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 104 Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 99 Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 92 Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 61 Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 61 Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 51 Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 49 Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 46 Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 42 Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 17 Johann Zarco (Honda LCR) 14 Joan Mir (Repsol Honda Team) 13 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 9 Alex Rins (Monster Yamaha Team) 8 Daniel Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 7 Luca Marini (Repsol Honda Team) 1