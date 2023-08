Bagnaia vince la Sprint Race del GP Austria di MotoGP: la Ducati domina, Pecco allunga nel Mondiale Dominio di Pecco Bagnaia con la sua Ducati ufficiale nella Sprint Race del GP d’Austria di MotoGP. Il torinese ha preceduto Brad Binder su KTM e Jorge Martin su Ducati Pramac. Lo spagnolo adesso insegue Bagnaia a 46 punti di distanza nella classifica del Mondiale.

A cura di Paolo Fiorenza

Pecco Bagnaia ha vinto la Sprint Race del GP d'Austria di MotoGP, dominando sul Red Bull Ring di Spielberg con la sua Ducati ufficiale. Il campione del mondo in carica ha preceduto Brad Binder su KTM e Jorge Martin su Ducati Pramac, allungando sullo spagnolo nella classifica del Mondiale (ora è a +46). L'altro avversario del torinese, Marco Bezzecchi, è stato invece fatto fuori assieme a Zarco e Oliveira da un incidente poco dopo la partenza, innescato da un contatto tra Quartararo e Martin, che invece hanno continuato la gara.

Bagnaia, che partiva dalla pole position ottenuta in mattinata, è partito bene e non si è più voltato indietro, facendo corsa di testa dalla prima curva alla bandiera a scacchi. Un successo agevole, con la Ducati Desmosedici di Pecco che ha martellato giro su giro, allungando via via su Binder (2"056 il suo distacco al traguardo) e Martin (5"045), protagonista di una grandissima rimonta dopo essere partito dalla 12sima posizione.

Alle spalle dei tre piloti che sono saliti sul podio si sono piazzati Alex Marquez, Jack Miller, Pol Espargaró, Aleix Espargaró, Maverick Vinales (che aveva illuso con l'Aprila scattando secondo in griglia, ma è partito male ed è rimasto anch'egli coinvolto nel caos alla partenza), Franco Morbidelli e Marc Marquez. Per quanto riguarda gli altri italiani, detto di Bezzecchi finito per le terre e dunque con zero punti, Di Giannantonio si è piazzato 11simo e Bastianini 13simo, mentre Luca Marini è caduto a sei giri dalla fine per un contatto con Martin, per la disperazione del fratello (nonché titolare della sua scuderia) Valentino Rossi, inquadrato con le mani sul volto ai box della VR 46.

L'ordine d'arrivo del GP d'Austria di MotoGP

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) Brad Binder (KTM) Jorge Martin (Ducati Pramac) Alex Marquez (Ducati Gresini) Jack Miller (KTM) Pol Espargaró (Tech3) Aleix Espargaró (Aprilia) Maverick Vinales (Aprilia) Franco Morbidelli (Yamaha) Marc Marquez (Honda)