Bagnaia vince la Sprint Race a Motegi e accorcia in classifica MotoGP su Martin: guadagnati 6 punti Pecco Bagnaia a Motegi vince la Sprint Race davanti a Bastianini e Marquez. Il campione della Ducati continua a rosicchiare punti a Jorge Martin, che partirà 11° nel Gp del Giappone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Stava vivendo un sabato perfetto Pedro Acosta che in Giappone ha ottenuto la prima pole position della sua carriera ed era al comando pure la Sprint Race davanti a un arrembante Pecco Bagnaia e invece a tre giri dal termine il giovane spagnolo è caduto e si è ritirato. Bagnaia ne approfitta e vince la Sprint Race di Motegi davanti a Enea Bastianini e Marc Marquez. Quarto Jorge Martin. Il divario tra Pecco e il pilota spagnolo ora è di 15 punti.

Acosta cade e getta la vittoria

Un altro weekend in Estremo Oriente per la MotoGP e un'altra chance di recuperare in classifica per Bagnaia che è partito molto bene. Intanto per il secondo posto nelle Qualifiche, che gli danno la prima fila per domenica – a differenza di Martin che partirà undicesimo – e poi per il successo nella Sprint Race.

Bagnaia parte a razzo, supera subito Acosta e si mette avanti, ma lo spagnolo poco dopo lo supera e si mette a fare gara di testa. Bastainini è sul podio. Martin con una partenza a razzo guadagna sei posizioni, ma non è mai in lotta per posizioni importanti, ma arrivati a questo momento della stagione ogni punto è buono. Martin ha gestito, Acosta invece ha pagato la gioventù e ha commesso un errore grave che gli è costato la vittoria.

Bagnaia vince e si riavvicina a Martin

Bagnaia così passa al comando e vince davanti a Bastianini e Marquez, che nel finale torna a brillare e dà vita a un bel duello con Enea, che resta davanti e si prende il secondo posto. Bagnaia vince e riduce il gap su Martin, quarto, a quindici punti. Non sono pochi, ma la chance di colmare o quantomeno ridurre il gap domenica c'è. Distanti Bastianini e Marquez che lottano per il terzo posto in campionato.