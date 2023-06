Bagnaia si prende anche la Sprint Race del MotoGP Italia: allungo in classifica su Bezzecchi Pecco Bagnaia ha vinto la gara Sprint del Gran Premio d’Italia di MotoGP al Mugello. Alle sue spalle Bezzecchi che perde terreno nella classifica generale.

A cura di Marco Beltrami

Dopo aver piazzato la pole record Pecco Bagnaia concede il bis anche nella Sprint Race del MotoGP Italia. Prova di forza del pilota Ducati che è riuscito a mettere alle sue spalle quello che al momento è il suo principale antagonista in chiave Mondiale ovvero Bezzecchi, allungando nella classifica generale.

Il campione del mondo in carica dunque ha confermato il suo momento, nonostante qualche goccia di pioggia che comunque non ha influito sulla prestazione. Un sabato da incorniciare il suo, con la pole position prima dunque e la Sprint dopo a cancellare l'amarezza del litigio con Marquez. Giornata da incorniciare per la scuderia di Borgo Panigale con 5 Ducati davanti a tutti. Pecco ha chiuso la sua prova davanti a Marco Bezzecchi, con Jorge Martin al terzo posto.

In virtù di questo risultato Bagnaia si prende 12 punti e dunque allunga nella classifica generale sul suo rivale-amico Bez. 106 i punti per Bagnaia, 4 in più del pilota del VR46 Racing Team. A completare la top ten, e dunque la lista dei piloti andati a punti ci sono Zarco, Marini, Miller, Marquez Espargaro, Bastianini davanti a Quartararo.

Pecco Bagnaia poi nel post-gara ha commentato così la sua vittoria, visibilmente soddisfatto: "Ho avuto un po' di paura perché pioveva tanto, ma sapevo che il passo era forte. Mi sono spaventato. Comunque ho fatto abbastanza per essere in battaglia, Bezzecchi era molto competitivo e ho cercato solo di non dargli nessuna possibilità di tentare il sorpasso. Mi sono divertito anche nel giro dopo la bandiera a scacchi ho visto un sacco di gente, ma quanto è bello il Mugello?".

Appuntamento ora a domani per la gara, con le premesse che sono molto buone per Bagnaia che dovrà fare i conti soprattutto con le condizioni meteo. Alle sue spalle ci saranno i fratelli Marquez pronti a dare battaglia dopo i dissidi di oggi. Bezzecchi partirà invece sesto e proverà a risalire la china per cercare di accendere ulteriormente la lotta per il titolo già bellissima.

(in aggiornamento)