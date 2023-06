Bagnaia è una furia contro Marquez al Mugello, alta tensione in MotoGP: accesa lite in pista Nel corso delle qualifiche del GP d’Italia della MotoGP 2023 di scena al Mugello Pecco Bagnaia e Marc Marquez sono stati protagonisti di un accesa lite in pista con attimi di grande tensione tra i due.

A cura di Michele Mazzeo

Qualifiche della MotoGP al cardiopalma quelle andate in scena sul circuito del Mugello e che hanno stabilito la griglia di partenza del GP d'Italia 2023. A spuntarla è stato l'italiano Pecco Bagnaia che in una concitata Q2 ha piazzato un giro record mettendosi alle spalle i fratelli Marc e Alex Marquez al termine di una qualifica in cui non sono mancati momenti di grande tensione. In particolare, a rendere rovente la lotta per la pole sulla pista toscana, è stata l'accesa lite andata in scena a metà Q2 che ha visto protagonisti proprio il pilota della Ducati e l'otto volte campione del mondo Marc Marquez.

Dopo aver dovuto abortire il primo tentativo di giro lanciato infatti Pecco Bagnaia è tornato in pista prima degli altri per tentare di mettere assieme un tempo che gli consentisse di affrontare con maggior tranquillità il serrato finale in cui tutti avrebbero provato l'attacco al crono per cercare di conquistare la pole. Arrivato all'altezza dell'uscita della pit lane però il piemontese si è trovato costretto a rallentare il passo perché nel frattempo si era immesso in pista proprio lo spagnolo della Honda. Probabilmente deconcentrato da ciò il pilota Ducati non è riuscito a fare la successiva curva e ha quindi dovuto abortire anche questo suo ultimo tentativo.

A quel punto però Bagnaia ha fatto esplodere la sua rabbia nei confronti di Marc Marquez prima con ampi ed eloquenti gesti e poi, una volta affiancatolo, accusandolo chiaramente di essersi immesso sul tracciato in quel momento volontariamente pur avendolo visto arrivare. L'acceso diverbio tra i due è durato per diversi secondi, fino a quando cioè non sono tornati a concentrarsi sull'attacco al tempo e la lotta alla pole position conclusasi con Bagnaia che ha preceduto di pochi millesimi l'alfiere della Honda che, come di consueto, è stato abile a sfruttare la scia della velocissima Ducati del campione del mondo in carica.

Anche una volta terminate le qualifiche le polemiche riguardo all'episodio sono andate avanti con il team manager della squadra ufficiale della casa di Borgo Panigale, Davide Tardozzi, che ha invocato una penalizzazione per Marc Marquez: "Hanno visto tutti quello che è successo tra Bagnaia e Marc Marquez, l'episodio si commenta da solo. Ci sono i commissari preposti valutare per un'eventuale penalizzazione" ha infatti detto un infastidito Tardozzi. Lo spagnolo della Honda da par suo ha giustificato la sua manovra: "Ero a una distanza sufficiente, mi sono girato, l’ho visto e sono andato lungo, non c’è nulla di cui parlare perché non ha ragione" ha difatti chiosato Marc Marquez riferendosi all'episodio che ha fatto infuriare Pecco Bagnaia durante le qualifiche del GP d'Italia al Mugello.