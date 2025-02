Bagnaia e Morbidelli litigano in pista: cosa è successo nelle prove del GP di Thailandia

video suggerito

Pecco Bagnaia non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione della MotoGP. Il pilota della Ducati è stato escluso dalla lotta per la pole position, che si terrà nella notte tra venerdì e sabato. Bagnaia nel giro lanciato è stato ostacolato involontariamente da Morbidelli. Al termine delle pre-qualifiche i due piloti hanno discusso animatamente, poi hanno fatto pace. In mezzo la decisione dei commissari, che hanno punito Morbidelli, che riceve tra posizioni di penalità in griglia.

Bagnaia sfortunato in Thailandia tra bandiera gialla e incomprensione con Morbidelli

Una bandiera gialla esposta nel primo giro, poi l'incomprensione con Morbidelli. Tutto storto a Buriram per Bagnaia che parlando a Sky Sport a proposito del suo venerdì ha dichiarato: "Per l'episodio con Morbidelli mi sono arrabbiato per la situazione, però ne parleremo più tardi ed è un peccato. Diciamo che non ne è girata bene una negli ultimi 15 minuti. Oggi sono stati più gli episodi negativi, in ogni caso il feeling con la moto c'è. Prima invece hanno sbagliato a dare la bandiera gialla, è stato un errore della Direzione Gara".

Morbidelli accetta la penalità: "Ci sta aver subito tre posizioni di penalità"

Bagnaia è un ragazzo molto calmo e a freddo ha cancellato la rabbia per quell'incomprensione con Morbidelli, che a causa di quell'ostacolamento ha subito tre posizioni di penalità: "Ci sta aver subito tre posizioni di penalità. Questa è una decisione che accetto. L'episodio in sé è stato particolare. Quando è arrivato Pecco non mi sono spostato in tempo dalla traiettoria e giustamente si è arrabbiato con me, anche se c'erano altri piloti davanti. Mi dispiace perché è stato più sfortunato di me, ore cercherò di fare una bella qualifica e spero possa farla anche lui".