Bagnaia cade nella Sprint in Malesia, Martin vince a Sepang: è ad un passo dal Mondiale della MotoGP Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del GP di Malesia, mentre Pecco Bagnaia è caduto dopo un paio di giri: lo spagnolo è vicinissimo al titolo mondiale della MotoGP, la matematica potrebbe arrivare già domani nel Gran Premio di Sepang.

A cura di Paolo Fiorenza

Pecco Bagnaia è caduto nella Sprint Race del GP di Malesia, scivolando dopo pochi giri in curva 9 quando era secondo dietro Jorge Martin: lo spagnolo ha vinto la Sprint e si è portato a +29 in classifica sul torinese, le cui speranze di confermarsi campione del mondo della massima serie sono adesso appese ad un esile filo. Già domani il 26enne madrileno potrebbe prendersi matematicamente il titolo, qualora guadagnasse altri 9 punti su Bagnaia nel GP di Sepang. Martin al traguardo della Sprint ha preceduto Marc Marquez ed Enea Bastianini, per l'ennesimo podio targato tutto Ducati.

Bagnaia cade a Sepang, Martin vince la Sprint: Mondiale di MotoGP vicinissimo per lo spagnolo

Bagnaia partiva dalla pole position – conquistata con un tempo strepitoso nella notte italiana – ma Martin è ancora una volta partito meglio di lui, una costante di questa stagione, passandolo all'interno alla prima curva. Il momento topico è stato un paio di giri dopo, quando Pecco è scivolato non potendo più recuperare la moto: la sua gara è finita lì e con essa molto probabilmente anche il Mondiale di MotoGP 2024. La classifica adesso dice Martin 465 punti e Bagnaia 436: un vantaggio di 29 punti per il pilota del Team Pramac, che a questo punto può solo buttare via il titolo cadendo a sua volta – e dunque facendo segnare uno zero – nelle due gare e nella Sprint che mancano.

Per la matematica gli mancano appena 9 punti, ammesso che Pecco vinca tutte e tre le gare. Già domani potrebbe essere il giorno buono, anche se il piemontese potrebbe comunque tenere ancora vive le sue speranze – e rimandare il verdetto all'ultima gara, che non si correrà a Valencia dopo l'annullamento ufficiale ma in un altro circuito ancora da definire – anche qualora arrivasse secondo con Martin primo.

Martin dunque ha vinto la Sprint Race di Malesia conducendo dall'inizio alla fine: dietro di lui Marc Marquez, Bastianini, Alex Marquez, il redivivo Quartararo su Yamaha, Morbidelli, Binder, Miller, Acosta, Bezzecchi. Solo 19simo Andrea Iannone al suo rientro in MotoGP dopo anni di assenza.

La griglia di partenza del GP della Malesia

1 F. Bagnaia, J. Martin, A. Marquez

2 F. Morbidelli, M.Marquez, E. Bastianini

3 J. Miller, F. Quartararo, A. Rins

4 B. Binder, J. Zarco, M. Vinales

5 P. Acosta, M. Bezzecchi, R. Fernandez

6 A. Espargaro, A. Iannone, T. Nakagami

7 L. Marini, J. Mir, A. Fernandez

8 L. Savadori