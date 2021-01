Un altro importante passo nel percorso di transizione alla mobilità elettrica. Un team di ingegneri della Penn State University infatti ha sviluppato una batteria al litio ferro fosfato con un'autonomia di 250 miglia (circa 400 chilometri) e che si ricarica in appena 10 minuti. Queste nuove batterie per veicoli elettrici, più economiche rispetto a quelle attualmente in uso, dunque segnano un importante punto a favore delle auto ‘green' penalizzate fino ad oggi proprio dall'elevato costo, dall'autonomia e dal tempo di ricarica.

Questo innovativo prodotto messo a punto dai ricercatori dell’Università di Stato americana della Pennsylvania, coordinati da Chao-Yang Wang, professore di ingegneria chimica e professore di scienza e ingegneria dei materiali, nonché direttore dell'Electrochemical Engine Center presso lo stesso ateneo statunitense, ha anche peso, volume e costi ridotti e una durata complessiva che supera i 3 milioni di chilometri. La chiave per una lunga durata e una ricarica rapida risiede nella capacità della batteria di auto-riscaldarsi rapidamente fino a 60° e poi raffreddarsi quando la batteria non è in funzione.

"Abbiamo sviluppato batterie intelligenti per i veicoli elettrici del mercato di massa, in grado di garantire parità di costi rispetto ai tradizionali veicoli con motori a combustione – ha infatti spiegato il professor Chao-Yang Wang alla rivista Nature Energy –. La ricarica molto rapida ci consente di ridurre le dimensioni della batteria, che dovrebbe garantire complessivamente nell’arco della sua intera esistenza, una durata di più di tre milioni di chilometri. Il nostro obiettivo – ha concluso il responsabile del progetto – non sono le auto di lusso, ma consentire a tutti di permettersi un veicolo elettrico".