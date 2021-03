Toyota Yaris è l'Auto dell'Anno 2021. La city car della casa giapponese vince il prestigioso premio "Car of the Year" assegnato ogni anno da una giuria di giornalisti specializzati nel settore automotive e annunciato oggi durante la cerimonia svoltasi a Ginevra e trasmessa in diretta online. L'ambito riconoscimento torna in Giappone a dieci anni di distanza dall'ultima volta, da quando cioè ad essere premiata era stata la Nissan Leaf. Per quanto riguarda il costruttore di Tokyo si tratta invece della terza occasione dopo la Yaris di prima generazione nel 2000 e la Prius nel 2005.

La Nuova Toyota Yaris si aggiudica dunque l'edizione 2021 del premio più ambito dell'industria automobilistica internazionale, battendo la concorrenza formata da Citroën C4, Cupra Formentor, Nuova Fiat 500 elettrica (classificatasi in seconda posizione), Land Rover Defender, Škoda Octavia e Volkswagen ID.3. La vettura nipponica succede quindi nell'albo d'ora alla Peugeot 208 che si era assicurata il titolo di Car of the Year nel 2020 e diventa la terza auto a vincere il premio due volte.

La nuova Auto dell’Anno ha totalizzato un risultato complessivo di 266 punti, precedendo di 26 lunghezze l'unica auto italiana presente nel lotto delle finaliste, ossia la Nuova Fiat 500 elettrica. La vettura italiana ha dunque ottenuto il secondo gradino del podio precedendo di un solo punto la Cupra Formentor (239). Più lontane invece tutte le altre finaliste: quarta con 224 punti si è classificata infatti la Volkswagen ID.3, quinta la Skoda Octavia (199 punti), sesta la Land Rover Defender (164) e settima la Citroen C4 (143).