Arvid Lindblad in F1 grazie alla Red Bull, ma tradisce subito: “Il mio preferito è Lewis Hamilton”

Arvid Lindblad nel 2026 sarà al volante della Racing Bulls. Il giovanissimo pilota inglese è in F1 grazie alla Red Bull, ma mesi fa confessò il suo supporto per Lewis Hamilton e non per Max Verstappen.

Era tutto previsto. Tutto scritto. L'ufficialità è arrivata martedì pomeriggio. Isack Hadjar promosso, sarà al fianco di Verstappen in Red Bull nel 2026. Tsunoda resta, ma come terzo pilota. Lawson mantiene correttamente il posto in Racing Bulls, al suo fianco ci sarà il giovanissimo Arvid Lindblad, l'ultima scoperta del dottor Marko. Classe 2007 ha bruciato le tappe e vivrà l'esordio in Formula 1 nell'anno del cambiamento regolamentare epocale. Scovando però alcune sue dichiarazioni del passato si scopre un'ammirazione smisurata per Lewis Hamilton e non per Super Max, che ha la chance di vincere domenica prossima il quinto titolo Mondiale consecutivo.

Lindblad e le parole su Hamilton

Di Lindblad se ne parla da tempo. Questo ragazzino diciottenne ha bruciato le tappe. La famiglia Red Bull aveva deciso di promuoverlo e lo ha fatto, nonostante un'annata tutt'altro che eccezionale in F2, vinta dall'italiano Leonardo Fornaroli, ingaggiato dalla McLaren. Ora se ne parlerà tanto e si andrà alla scoperto di questo pilota inglese, con origini indiane e svedesi.

Lindblad: "Lewis il pilota a cui sono maggiormente legato"

Ripescando una dichiarazione di pochi mesi fa, però, si nota qualcosa non certo di clamoroso ma di particolare, considerato che Lindblad è stato allevato dalla famiglia Red Bull in questi anni. Il giovane pilota ammise mesi fa di essere un ammiratore di Lewis Hamilton: "Forse è un po' controverso considerata la mia posizione, ma essendo cresciuto in Inghilterra posso dire che Lewis è il pilota con cui mi sono sentito più vicino. Inoltre, lui ha iniziato a correre in F1 nell'anno in cui sono nato, quindi irrazionalmente ho sentito una sorta di legame. Se devo essere sincero, è lui il pilota a cui sono maggiormente legato, posso dire di essere un suo tifoso".

Arvid Lindblad alla guida della Red Bull a Silverstone, durante le prove libere 1.

Se lo ritroverà in pista come rivale da marzo e nel mentre probabilmente correggerà anche un po' il tiro visto che Max Verstappen, a suon di prestazioni straordinarie, ha mostrato di essere uno dei migliori nella storia della Formula 1 e soprattutto è la stella della Red Bull, unica ad avere di fatto una scuderia tutta sua e un'altra satellite, la Racing Bulls con cui esordirà Lindblad.

Chi è Arvid Lindblad

Nato nell'agosto del 2007, di origini indiane e svedesi, l'inglese da bambino ha iniziato a correre nei kart e dal 2021 fa parte della Red Bull, dell'Academy supervisionata da Helmut Marko. Una carriera rapida, rampante, a luglio ha guidato la Red Bull a Silverstone. Prima ha ottenuto i punti per la superlicenza vincendo in Oceania, in precedenza il successo a Macao. Quest'anno è in Formula 2. Bene, ma non benissimo: due vittorie (Jeddah e Barcellona) e due secondi posti (Imola e Monza), sesto in classifica, a 90 punti da Fornaroli. Ora nel suo futuro c'è la Racing Bulls.