Hyundai e Apple in partnership per fare l'auto elettrica. La casa automobilistica sudcoreana ha dichiarato di essere in trattative iniziali con il colosso di Cupertino per avviare una collaborazione per sviluppare il progetto della Apple Car: “Apple è in discussione con diverse case automobilistiche globali tra cui Hyundai Motor – ha infatti detto Chery Kang, portavoce della casa automobilistica coreana –. Poiché la discussione è ancora in fase iniziale, nulla è stato deciso”.

La dichiarazione fa seguito a un rapporto locale del Korea Economic Daily che afferma che Apple ha proposto un accordo alla Hyundai Motor che sta valutando la situazione. Secondo lo stesso rapporto la partnership dovrebbe riguardare sia la produzione di veicoli elettrici che lo sviluppo della batteria e che l’auto potrebbe potenzialmente essere rilasciata nel 2027 (anche se le ultime indiscrezioni parlavano di un'uscita della Apple Car sul mercato già nel 2024).

Sono bastate queste indiscrezioni agli azionisti per far schizzare il titolo azionario della Hyundai che in poche ore ha visto aumentare del +19% il valore delle proprie azioni alla Borsa di Seul. Da tempo infatti si vociferava che Apple stesse lavorando su un'auto 100% elettrica a guida autonoma, anche prima che tutti fossero entusiasti dei veicoli elettrici e che Tesla diventasse la regina del mercato automobilistico globale. Il progetto che dovrebbe rivoluzionare il mondo delle auto elettriche trova dunque ulteriori conferme e a trarne beneficio potrebbe essere anche la casa automobilistica che sarà scelta come partner per l'effettiva produzione del veicolo elettrico.