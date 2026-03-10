Antonelli e Hadjar spoilerano una notizia sulla F1, la conversazione in aereo diventa virale

Da giorni si discute del calendario di Formula 1 che è stato direttamente colpito dal conflitto internazionale in atto in Medio Oriente e sul Golfo Persico. Un'escalation che ha colpito due Paesi che avrebbero dovuto ospitare in due Gran Premi il Mondiale, il Bahrain e l’Arabia Saudita, due gare in programma il 12 e il 19 aprile che sono diventate a fortissimo rischio. Anche se i vertici della F1 stanno procedendo con molta cautela nelle dichiarazioni, prendendosi tutto il tempo necessario per stabilire il da farsi, un'ultima indiscrezione conduce verso un epilogo per molti ineluttabile, l'annullamento dei due GP: un confronto, fortuitamente carpito durante il volo verso Shanghai, tra Isack Hajdar e Kimi Antonelli confermerebbe il tutto.

In Australia è iniziata la stagione 2026, non senza problemi e difficoltà, poi si continua domenica 15 marzo con Shanghai e il GP di Cina, poi sarà la volta del GP del Giappone sul circuito di Suzuka infine, spazio al GP del Bahrain il 12 aprile e dell'Arabia Saudita il 19 aprile. Questi ultimi due, però, sono stati segnati in matita rossa perché ad oggi non c'è nulla di confermato. Colpa della guerra tra Iran e Stati Uniti che ha messo a soqquadro le zone in cui si dovrebbero disputare le gare su cui la decisione verrà presa entro il prossimo 20 marzo. Ma intanto, ulteriori indiscrezioni confermerebbero che si stia andando verso la reale ipotesi dell'annullamento.

Il dialogo tra Hajdar e Antonelli: lo "spoiler" verso l'annullamento dei due GP

Mentre la FIA prende tempo, c'è chi è già convinto di come andrà a finire per i GP di metà aprile: non si disputeranno. L'occasione per capirne di più è arrivata in modo accidentale, durante il volo di trasferimento dei piloti verso la Cina, a Shangai dove è alle porte il secondo appuntamento del Mondiale il prossimo fine settimana. Protagonisti Isack Hajdar e Kimi Antonelli che hanno avuto un confronto sull'argomento raccolto da altri passeggeri che hanno testimoniato sul dialogo a voce alta. Secondo la ricostruzione i due piloti hanno dato per scontato che i GP in Bahrain e in Arabia saranno annullati, con il francese della Red Bull che ha concluso con un più che significativo: "Così avrete due gare in meno da vincere", parole rivolte ad Antonelli.

Cosa significano le parole di Hajdar? In primis è che la FIA anche se non ancora ufficialmente, abbia già scelto cosa fare ovverosia cancellare dal calendario i Gran Premi nelle zone ad oggi teatro del conflitto, per salvaguardare la sicurezza generale ed evitare evidenti e ingestibili problemi logistici. Ma c'è di più: dalle parole di Hajdar si capirebbe anche la scelta di non sostituire il Bahrain e l'Arabia con alternative. Portimao e Imola erano state indicate come possibili scelte concrete, ma non sarebbero state prese in considerazione come opzioni concrete. Il Mondiale F1 2026 passerà così da 24 a e 22 GP creando un "vuoto" anomalo di ben cinque settimane tra la terza gara in programma in Giappone del 29 marzo e la successiva, che a questo punto sarebbe il GP di Miami del 3 maggio.