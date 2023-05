Alonso si sente il vincitore a Monte Carlo: due gesti sfacciati per rubare la scena a Verstappen Al termine del GP di Monaco della Formula 1 2023 Fernando Alonso si è reso protagonista di due gesti sfacciati che sono stati letti come un tentativo di offuscare il vincitore Max Verstappen e mandargli un chiaro messaggio di sfida.

A cura di Michele Mazzeo

Tra i grandi protagonisti del GP di Monaco figura certamente Fernando Alonso che, dopo aver sfiorato la pole position nelle qualifiche (battuto solo da un Max Verstappen autore di un incredibile terzo settore nell'ultimo giro lanciato della Q3) ha concluso al secondo posto la gara tornando sul podio a Monte Carlo a distanza di 11 anni dall'ultima volta e regalando il 5° podio in questo Mondiale di Formula 1 2023 (su 6 gare fin qui disputate) all'Aston Martin. Il due volte campione del mondo ha avuto anche l'opportunità di insidiare la prima posizione del pilota Red Bull qualora avesse atteso un giro in più per fare il pit-stop e montare subito le intermedie anziché fare due soste a pochissime tornate di distanza l'una dall'altra a causa dell'inatteso aumento d'intensità della pioggia andando quindi vicino, come mai prima d'ora, alla tanto agognata trentatreesima vittoria in F1 in carriera.

Ed è forse per questo motivo che nel post-gara il 41enne di Oviedo si è reso protagonista di due inconsueti gesti che sono stati letti da molto come un tentativo di rubare la scena e mandare un chiaro messaggio al vincitore della gara e attuale leader della classifica iridata Max Verstappen. Sceso dalla vettura dopo la bandiera a scacchi infatti si è imbucato nella foto di rito della Red Bull per celebrare il successo dell'olandese con i meccanici della scuderia austriaca che hanno preso sul ridire questa intrusione da parte del driver dell'Aston Martin.

A far pensare che lo spagnolo si sentisse il vero vincitore morale del GP di Monaco è però soprattutto quanto avvenuto durante la cerimonia di premiazione. Lo spagnolo infatti nel posizionarsi per le tradizionali foto che precedono il festeggiamento con le bottiglie di spumante, ha messo e tenuto per tutto il tempo il piede sinistro poggiato sul gradino più alto del podio (un gesto che non rispetta le regole non scritte della Formula 1) facendo posto all'ingegnere della Red Bull (lì a ritirare il premio per il team vincitore della gara) sulla piazzola riservata al secondo classificato.

Le immagini, di quello che sembra una sfacciata dichiarazione d'intenti da parte di Alonso, sono divenute immediatamente virali e in molti vi hanno letto un tentativo di mettere in chiaro i suoi sentimenti per una vittoria che sentiva di meritare e al contempo un tentativo di rubare la scena a quello che al momento sembra essere l'unico vero avversario che si frappone tra lui e lo storico ritorno alla vittoria in Formula 1 dopo un intero decennio senza acuti.