Qualifiche F1 GP Monaco oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

Si disputano oggi le Qualifiche del Gran Premio di Monaco. L'appuntamento è per il pomeriggio. Le Qualifiche infatti a Montecarlo prenderanno il via alle ore 16 e dureranno un'ora. Naturalmente saranno trasmesse in diretta TV da Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Le Qualifiche si potranno seguire naturalmente anche in chiaro, ma in differita su TV8 a partire dalle ore 18. Diretta streaming live su Sky Go e NOW, in differita su tv8.it.