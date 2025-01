video suggerito

Alonso mostra lo sfiancante allenamento del collo, 47 centimetri di circonferenza: perché è necessario Fernando Alonso ha mostrato in pubblico i suoi allenamenti specifici sul collo. Un lavoro necessario per tutti i piloti di Formula 1 in preparazione al Mondiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Fernando Alonso non ha alcuna voglia di fermarsi. Il pilota spagnolo si sta godendo le sue vacanze invernali per sciare sulle Alpi italiane a Selva di Val Gardena, sulle Dolomiti. Un modo per ritrovare serenità e relax ma anche concentrazione in vista del nuovo Mondiale di Formula 1 che vivrà sempre a bordo dell'Aston Martin. Tra un discesa e l'altra sulle neve, l'asturiano ha mostrato sui social anche alcune foto dei suoi allenamenti. Tra queste spicca in bella mostra anche il suo collo in piena tensione imponente e muscolosa che ha lasciato senza parole i tifosi.

I muscoli del collo sono diventati una caratteristica diventata simbolo della sua dedizione e professionalità. Questa immagine iconica di Alonso in ottima forma fisica segna, per molti, l'inizio non ufficiale della stagione. Questa attenzione all’allenamento del collo però non è un caso, poiché questa zona del corpo è una di quelle che soffre maggiormente nelle monoposto a causa delle forze G estreme che i piloti affrontano in ogni gara. Per questo l'importanza dell'allenamento del collo in Formula 1 non può essere sottovalutata.

I piloti affrontano forze G – generate con sofisticata aerodinamica, i potenti motori e i materiali avanzati – che possono superare i 5 G nelle curve veloci, il che equivale a sostenere diverse volte il peso della testa e del casco. Alonso è stato un esempio di come i piloti debbano adattarsi fisicamente a queste esigenze estreme. La sua immagine con il collo muscoloso non è solo una testimonianza della sua preparazione, ma anche un esempio di come ci siano esigenze fisiche specifiche per praticare questo sport con la massima sicurezza. Ad oggi, dopo anni di allenamenti specifici, in riferimento ai centimetri di circonferenza del collo dell'asturiano si sono raggiunti i 47 centimetri.

L'importanza della preparazione atletica per Alonso

La forza di Alonso sotto questo aspetto è leggendaria, ai tempi della Renault in tanto scherzavano sul fatto che potesse spaccare le noci con un semplice movimento del collo. L'impegno di Alonso per la sua condizione fisica ancora oggi a 43 anni gli permette di competere ai massimi livelli, e anche per questo di recente ha dichiarato di sentirsi più in forma che mai, addirittura meglio di alcuni anni fa. Alonso ha addirittura dichiarato che potrebbe continuare in Formula 1 fino all'età di 48, 49 o addirittura 50 anni, purché le sue condizioni fisiche lo consentano.