All’asta il casco di Alonso dedicato all’isola di La Palma: i ricavi per le vittime delle eruzioni Fernando Alonso per il weekend di Austin indosserà un casco dedicato all’isola di La Palma e alle popolazione delle eruzioni del vulcano Cumbre Veja. Il casco sarà messo all’asta dal 4 novembre e il ricavato sarà devoluto agli abitanti dell’isola dell’arcipelago delle Canarie.

A cura di Vito Lamorte

Fernando Alonso nei giorni scorsi ha presentato un casco con una livrea nuova in vista del weekend del GP degli Stati Uniti. Ma nulla è casuale. Il pilota spagnolo ha dedicato il design all’isola di La Palma e a tutte le persone vittime delle eruzioni del vulcano Cumbre Veja che sta sconvolgendo la vita di quella popolazione da un ormai un mese. Colate di lava scendono dal cratere da diversi giorni con un bilancio di 736 ettari di terreno distrutti e oltre 7.000 persone costrette all’evacuazione. Il driver della Alpine sta raccogliendo fondi a favore degli abitanti dell’isola dell’arcipelago delle Canarie: oltre alla possibilità di donare senza limiti su una piattaforma, dal 4 novembre il casco che verrà utilizzato in questo fine settimana sarà messo all’asta e il ricavato sarà devoluto per la popolazione canaria.

Il pilota asturiano ha raccontato il suo legame con l’arcipelago e ha affermato: “È molto conosciuto perché ci vengono molti turisti. La mia ex moglie era originaria di un’isola delle Canarie, quindi ho sempre un ottimo rapporto con le Canarie“. In Spagna è molto seguita l'evoluzione della situazione a La Palma rispetto al resto del mondo e Alonso si è mostrato molto vicino per il disastro che sta colpendo quella popolazione: "Ovviamente, non ci sono molte notizie a livello internazionale ma vediamo ogni giorno in Spagna come si evolve la situazione del vulcano e tutte le cose che ha portato via, le case, la terra, il modo di vivere di molte persone".

La livrea del casco del due volte campione del mondo di Formula 1 e vincitore della Le Mans (2018 e 2019) e Daytona (2019) è stata cambiata soprattutto nella parte posteriore, dove sono stati aggiunti dei tocchi di rosso, giallo e blu ed è stato disegnato un vulcano in attività. Campeggia la scritta "La Palma" nella zona inferiore del casco, posizionata proprio ai piedi del vulcano. Nelle strisce gialle si possono notare delle banane che sono alimento tipico delle Canarie.