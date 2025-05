Alex Marquez strepitoso nelle pre-qualifiche MotoGP a Silverstone: fa il record della pista e batte Marc

video suggerito

Alex Marquez entra nella storia di Silverstone e lo fa con autorità. Il pilota del team Gresini, in sella alla sua Ducati Desmosedici GP del team Gresini, si prende la scena nelle pre-qualifiche del GP della Gran Bretagna della MotoGP 2025 centrando il miglior tempo assoluto: 1:57.295, nuovo primato della pista. Un giro monstre, il ventunesimo della sua sessione, con cui lo spagnolo abbatte il record precedente di Aleix Espargaro (1:57.309) e si lancia verso un weekend da protagonista.

A farne le spese, un Fabio Quartararo in grande spolvero. Il francese della Yamaha, autore di un quarto settore impressionante, sembrava destinato al miglior tempo, ma ha dovuto inchinarsi alla perfezione dell'ultimo giro di Marquez. Il distacco? Appena 47 millesimi, ma tanto basta per relegarlo al secondo posto. Una Yamaha in netta ripresa dopo le difficoltà di inizio stagione, come confermato anche dallo stesso Quartararo: "Abbiamo fatto un bel lavoro, ma ci manca ancora qualcosa per stare davanti alle Ducati".

Chiude il podio virtuale della sessione Jack Miller, seguito dalla Ducati ufficiale di Marc Marquez, scivolato nelle fasi iniziali e poi bravo a rientrare tra i migliori, ma lontano dai tempi del fratello minore. Tra i qualificati direttamente al Q2 anche Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Johann Zarco, Alex Rins, il rookie Fermin Aldeguer e Francesco Bagnaia, che col settimo tempo stacca il pass per la seconda fase delle qualifiche.

Il campione del mondo in carica resta distante quattro decimi dalla vetta ma non perde l'ottimismo: "Possiamo fare un passo in avanti domani, l'obiettivo è partire davanti e giocarci tutto nella Sprint". Delusione invece per altri italiani: Franco Morbidelli (15°), Luca Marini (16°), Enea Bastianini (18°) e Lorenzo Savadori (20°) dovranno passare dal Q1 insieme ad altri big come Pedro Acosta (11°) e Maverick Vinales (14°). Le premesse per una qualifica incandescente ci sono tutte, con la sfida tra Ducati e Yamaha pronta a regalare spettacolo sul tracciato britannico.