24 ore di Le Mans 2024, orari TV e dove vedere la gara in diretta e in streaming Oggi si correrà la 24 ore di LeMans. La Ferrari a caccia di un’altra vittoria, dopo aver trionfato nell’edizione del centenario la passata stagione. Valentino Rossi al debutto in questa gara. Ecco gli orari e dove seguirla in TV e in streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

Proverà a riconfermarsi la Ferrari alla 24 ore di Le Mans. Dopo la storica vittoria della scorsa edizione del centenario, dove a trionfare fu l'equipaggio #51 di Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado, la casa di Maranello cercherà di ripetersi, con Toyota e Porsche che appaiono come rivali più accreditati. Nella classe GT3 spazio a Valentino Rossi, al suo esordio nella 24 ore di Le Mans alla guida della BMW M4, sul quale c'è grande attenzione da parte dei suoi tifosi portando anche a problemi di sicurezza.

Valentino Rossi all'esordio con la BMW a Le Mans: quando corre

I tre piloti di ogni team si alterneranno alla guida delle macchine, con soste ai box all'incirca ogni ora di gara. Per quanto non esistano turni predefiniti per i piloti, Valentino Rossi è probabile che venga impiegato come terzo pilota a scendere in pista e, se verrà seguito il classico schema di fare effettuare due ore di gara a ogni pilota, Rossi potrebbe scendere in pista per il suo primo turno di guida indicativamente verso le ore 20. Valentino Rossi è al debutto alla 24 ore di Le Mans, ma l'anno scorso aveva partecipato alla 24 ore di Spa inserita all'interno del GT World Challenge.

24 ore di Le Mans, orari TV su Eurosport e Now: il programma

La gara sarà visibile in tv soltanto tramite abbonamento. La 24 ore di Le Mans prenderà il via sabato 15 giugno alle ore 16, ma la diretta su Eurosport 1 inizierà un'ora prima, a partire dalle ore 15, per poter seguire tutte le fasi prima della partenza e i giri di schieramento. Alle ore 12 sarà anche possibile assistere, sempre su Eurosport 1, al warm-up con il quale le vetture sistemeranno gli ultimi dettagli prima del via della competizione. Il canale Eurosport 1 trasmetterà la gara in maniera integrale, fino a domenica 16 giugno alle ore 16, e seguirà anche le fasi di premiazione dopo la bandiera a scacchi. La 24 ore di Le Mans potrà essere seguita anche dagli abbonati di NOW e DAZN.

Dove vedere la 24 ore di Le Mans in diretta TV e in streaming

La 24 ore di Le Mans verrà trasmessa in maniera integrale sul canale TV Eurosport 1, visibile in streaming anche tramite NOW e DAZN. Inoltre, per gli abbonati alla piattaforma Discovery+, sarà possibile vedere l'intera gara senza pubblicità. Su fiawec.tv, sempre tramite abbonamento, sarà possibile vedere la gara in streaming nella sua interezza, con a disposizione anche gli onboard di diverse vetture.