Ad un passo dall'oro. Si è fermato ad un passo dal trono il quartetto composto da Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo, che ha perso 43-42 la finale del fioretto femminile ai Mondiali di Budapest. Così l'Italia si è dovuta accontentare dell'argento mentre la medaglia d'oro è andata alla Russia. Un ultimo atto di torneo davvero palpitante che è si è deciso al minuto supplementare e ha lasciato un grande amaro in bocca alle nostre fiorettiste, che erano in vantaggio a pochi secondi dalla fine. Sfuma ancora l'oro per la spedizione azzurra alla rassegna iridata nella capitale ungherese, che è rimandato eventualmente alla giornata di chiusura, con le ultime due gare a squadre: fioretto maschile e sciabola femminile. Per l'Italia è la settima medaglia a Budapest, la prima di un metallo diverso dal bronzo.

Dopo un iniziale vantaggio azzurro, le russe hanno rimontato e si sono portate avanti, prima di subire però la rimonta delle fiorettiste italiane: nell'ultima frazione la Di Francisca ha avuto due stoccate di vantaggio ad un minuto dalla fine del tempo regolamentare ma sul vantaggio di 42-41 l'azzurra è stata sanzionata con un secondo cartellino giallo per copertura di bersaglio valido, che ha portato sul 42-42 lo score e lasciando vive le speranze russe che si sono concretizzate dopo pochi secondi dall'inizio del minuto supplementare. Una finale equilibratissima, quasi punto a punto per sei assalti ma che alla fine ha visto prevalere le russe Adelina Zagidullina, Anastasiia Ivanova, Inna Deriglazova e Larisa Korobeynikova.

Un grande cammino per le ragazze del fioretto

Quello delle ragazze del fioretto è stato un grande cammino fino alla finale e per pochissimo non è arrivato l'oro. Dopo aver sconfitto ieri nel turno dei 32esimi la Romania per 43-20, le azzurre avevano avuto la meglio sull'Ucraina, per 45-25, e poi del Giappone nell'assalto dei quarti di finale (44-25). L'ostacolo francese era stato aggirato con il punteggio di 45-37 in semifinale ma in finale la Russia si è dimostrata avversario ostico.