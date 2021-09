US Open tennis, diretta Sinner-Zverev: orario e risultato live, Jannik tenta l’impresa per i quarti

Sinner-Zverev agli US Open di tennis è la partita degli ottavi di finale in programma oggi alle ore 18, diretta TV e streaming su Eurosport. Jannik Sinner dovrà tentare l'impresa per battere Zverev, vincitore della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In palio il passaggio ai quarti di finale, Opelka e Harris i possibili avversari. Sinner e Berrettini sono gli unici due italiani rimasti in gara, oltre a Sinner-Zverev è in programma oggi Berrettini-Otte.

