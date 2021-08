Ultime notizie di calciomercato LIVE: Coutinho sempre più vicino alla Lazio, attesa per il futuro di Mbappè al PSG. Vlahovic: Atletico e Tottenham pronte all’assalto

Le news di calciomercato del 16 agosto 2021: tutte le trattative su acquisti e cessioni di Juve, Milan, Inter e delle altre squadre di serie A. Tiene banco il tema del ritorno di Philippe Coutinho in Serie A con il Barça pronto a cedere il brasiliano ad una Lazio più che interessata per le dinamiche di gioco di Maurizio Sarri. Trattativa aperta, anche se difficilissima anche se i catalani sarebbero disposti a pagare fino metà stipendio. Occhi puntati anche su Vlahovic che potrebbe essere in uscita da Firenze, con un mercato più che interessante all'estero. Svanite le piste ‘italiane' c'è sempre l'Atletico Madrid in Spagna e il Tottenham in Inghilterra pronti a piombare sull'attaccante viola.

Sempre in chiave mercato estero, potrebbero esserci altre uscite importanti con le cessioni di Nandez da parte del Cagliari e di Tomiyasu del Bologna. In prima fila ci sono gli Spurs con Paratici pronto a prelevare giocatori ch ben conosce per ridare slancio al club londinese in cerca di riscatto.

Attesa, invece, in casa PSG per le future sorti di Kylian Mbappè che dovrebbe svelare il proprio destino nelle prossime ore: con il contratto in scadenza nel 2022, il francese non ha ancora rinnovato e dopo i fischi dei tifosi sembra che le alternative Real Madrid e Liverpool siano più che delle semplici chiacchiere di mezza estate.

