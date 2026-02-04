Test MotoGP Sepang 2026 in diretta TV, tempi e classifica: Mir e Honda comandano al mattino nella seconda giornata

Seconda giornata di test a Sepang per la MotoGP. La giornata è spacchettata in due sessioni. La prima è stata già disputata con Mir e Honda che hanno chiuso in vetta alla classifica dei tempi, la seconda è scattata alle 6:20 e terminerà alle 11 ora italiana. Marc Marquez è stato il più veloce nel day 1, Bagnaia ottavo. L'italiano proverà a recuperare terreno e avvicinarsi allo spagnolo. Non c'è la diretta TV né sarà possibile seguire in streaming l'evento. Sky nel pomeriggio trasmetterà Reparto Corse Test.
Nessuna attività in pista
Ad un'ora dal semaforo verde di questa sessione pomeridiana non si è ancora registrata alcuna attività in pista a Sepang. Piloti e team sono ai box, ma la pista resta ancora desolatamente deserta.
Movimenti ai box
Pista ancora deserta, ma primi movimenti ai box. Tra poco si dovrebbe iniziare a vedere dell'azione sul tracciato di Sepang.
Yamaha sospende l'attività in pista per il prosieguo dei Test: problemi di sicurezza e affidabilità per la nuova M1
Stando alle indiscrezioni che circolano nel paddock di Sepang, la Yamaha avrebbe deciso di terminare qui i suoi test. Il motivo di questo stop improvviso, secondo quanto riporta The Race, sarebbe legato a problemi di sicurezza e affidabilità della sua nuova M1 con motore V4.
Nessuna attinenza invece con l'incidente occorso ieri a Fabio Quartararo che ha posto fine anticipatamente al suo impegno in pista sul circuito malese in questi primi test della MotoGP 2026.
Pista deserta a Sepang
Pista ancora desolatamente deserta a Sepang: piloti e moto ancora ferme ai box, nessun team ha infatti già iniziato il proprio lavoro sul tracciato malese in questa sessione pomeridiana.
Piloti in pista a Sepang per la sessione pomeridiana
Dopo la pausa pranzo, in Malesia torna il semaforo verde in pista. Inizia la sessione pomeridiana di questo day-2 dei Test MotoGP 2026 di Sepang. Si riparte dalla sessione mattutina che ha visto Joan Mir con la Honda chiudere in testa alla classifica dei tempi con il suo 1:56.874 precedendo i due piloti del team VR46 Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio.
Jorge Martin ha raccontato il suo calvario: "Non riuscivo a tenere in mano una bottiglia d'acqua"
Il pilota spagnolo, campione del mondo 2024, è in Malesia, ma non partecipa ai test perché non è ancora pronto. Martin ha parlato dei suoi ultimi difficilissimi mesi: "Sto bene, molto meglio rispetto a prima. I medici mi hanno consigliato di non avere fretta, ma voglio tornare per i prossimi test. Dopo l'incidente del Giappone pensavo di essermi ripreso, ma a Valencia non riuscivo nemmeno a prendere una bottiglia d'acqua".
I risultati della 1ª giornata dei test MotoGP di Sepang
Marc Marquez è stato il più veloce nella prima giornata dei test di Sepang, lo spagnolo della Ducati ha fatto il miglior tempo quasi scendendo sotto il muro dell'1.57. Bagnaia ottavo. Secondo posto per Di Giannantonio, terzo Vinales.
Motogp, a che ora iniziano i test oggi a Sepang: l'orario
Tra esattamente cinque minuti prenderà il via la sessione pomeridiana dei test di Sepang, la seconda giornata scatterà alle ore 6:20.
Dove vedere i test della Motogp Sepang 2026 oggi in diretta TV e streaming
Non sarà possibile seguire né in diretta TV né in streaming i test della MotoGP 2026. Sky trasmetterà un appuntamento quotidiano: ‘Reparto Corse Test MotoGP', nel pomeriggio su Sky Sport 24, in replica su Sky Sport MotoGP. La piattaforma ufficiale della MotoGP propone il TimingPass per contenuti editoriali dedicati, sia a metà giornata che a fine test.