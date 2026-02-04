Test MotoGP Sepang 2026 in diretta TV, tempi e classifica: Mir e Honda comandano al mattino nella seconda giornata

Seconda giornata di test a Sepang per la MotoGP. La giornata è spacchettata in due sessioni. La prima è stata già disputata con Mir e Honda che hanno chiuso in vetta alla classifica dei tempi, la seconda è scattata alle 6:20 e terminerà alle 11 ora italiana. Marc Marquez è stato il più veloce nel day 1, Bagnaia ottavo. L'italiano proverà a recuperare terreno e avvicinarsi allo spagnolo. Non c'è la diretta TV né sarà possibile seguire in streaming l'evento. Sky nel pomeriggio trasmetterà Reparto Corse Test.