Test MotoGP Sepang 2026 in diretta TV, tempi e classifica: Mir e Honda comandano al mattino nella seconda giornata

In diretta i test MotoGp Sepang 2026 in diretta tv: i tempi e la classifica del secondo giorno di test.

4 Febbraio 2026 6:00
Ultimo agg. 8:02
Immagine

Seconda giornata di test a Sepang per la MotoGP. La giornata è spacchettata in due sessioni. La prima è stata già disputata con Mir e Honda che hanno chiuso in vetta alla classifica dei tempi, la seconda è scattata alle 6:20 e terminerà alle 11 ora italiana. Marc Marquez è stato il più veloce nel day 1, Bagnaia ottavo. L'italiano proverà a recuperare terreno e avvicinarsi allo spagnolo. Non c'è la diretta TV né sarà possibile seguire in streaming l'evento. Sky nel pomeriggio trasmetterà Reparto Corse Test.

08:02

Nessuna attività in pista

Ad un'ora dal semaforo verde di questa sessione pomeridiana non si è ancora registrata alcuna attività in pista a Sepang. Piloti e team sono ai box, ma la pista resta ancora desolatamente deserta.

A cura di Michele Mazzeo
07:47

Movimenti ai box

Pista ancora deserta, ma primi movimenti ai box. Tra poco si dovrebbe iniziare a vedere dell'azione sul tracciato di Sepang.

A cura di Michele Mazzeo
07:23

Yamaha sospende l'attività in pista per il prosieguo dei Test: problemi di sicurezza e affidabilità per la nuova M1

Stando alle indiscrezioni che circolano nel paddock di Sepang, la Yamaha avrebbe deciso di terminare qui i suoi test. Il motivo di questo stop improvviso, secondo quanto riporta The Race, sarebbe legato a problemi di sicurezza e affidabilità della sua nuova M1 con motore V4.

Nessuna attinenza invece con l'incidente occorso ieri a Fabio Quartararo che ha posto fine anticipatamente al suo impegno in pista sul circuito malese in questi primi test della MotoGP 2026.

A cura di Michele Mazzeo
07:16

Pista deserta a Sepang

Pista ancora desolatamente deserta a Sepang: piloti e moto ancora ferme ai box, nessun team ha infatti già iniziato il proprio lavoro sul tracciato malese in questa sessione pomeridiana.

A cura di Michele Mazzeo
07:04

Piloti in pista a Sepang per la sessione pomeridiana

Immagine

Dopo la pausa pranzo, in Malesia torna il semaforo verde in pista. Inizia la sessione pomeridiana di questo day-2 dei Test MotoGP 2026 di Sepang. Si riparte dalla sessione mattutina che ha visto Joan Mir con la Honda chiudere in testa alla classifica dei tempi con il suo 1:56.874 precedendo i due piloti del team VR46 Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio.

A cura di Michele Mazzeo
06:45

Jorge Martin ha raccontato il suo calvario: "Non riuscivo a tenere in mano una bottiglia d'acqua"

Il pilota spagnolo, campione del mondo 2024, è in Malesia, ma non partecipa ai test perché non è ancora pronto. Martin ha parlato dei suoi ultimi difficilissimi mesi: "Sto bene, molto meglio rispetto a prima. I medici mi hanno consigliato di non avere fretta, ma voglio tornare per i prossimi test. Dopo l'incidente del Giappone pensavo di essermi ripreso, ma a Valencia non riuscivo nemmeno a prendere una bottiglia d'acqua". 

A cura di Alessio Morra
06:15

Motogp, a che ora iniziano i test oggi a Sepang: l'orario

Tra esattamente cinque minuti prenderà il via la sessione pomeridiana dei test di Sepang, la seconda giornata scatterà alle ore 6:20.

A cura di Alessio Morra
06:00

Dove vedere i test della Motogp Sepang 2026 oggi in diretta TV e streaming

Non sarà possibile seguire né in diretta TV né in streaming i test della MotoGP 2026. Sky trasmetterà un appuntamento quotidiano: ‘Reparto Corse Test MotoGP', nel pomeriggio su Sky Sport 24, in replica su Sky Sport MotoGP. La piattaforma ufficiale della MotoGP propone il TimingPass per contenuti editoriali dedicati, sia a metà giornata che a fine test.

A cura di Alessio Morra
