Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League è in programma oggi, venerdì 26 febbraio, con inizio alle ore 13 presso la sede Uefa a Non, in Svizzera. Sono 16 le squadre qualificate, rimaste in lizza dopo la fase a gironi e il primo turno ad eliminazione a diretta. Tra queste le italiane Milan e Roma, tra le principali candidate alla vittoria finale della competizione.

A differenza delle fasi precedenti dell’Europa League, il sorteggio degli ottavi sarà completamente libero: non sono previste restrizioni e tutte le squadre potranno affrontarsi tra loro, anche quelle provenienti dalla stessa nazione. Un derby italiano tra Milan e Roma è dunque una possibilità da considerare.

Tra le 16 formazioni rimaste in gara, i pericoli principali arrivano soprattutto dall’Inghilterra: Arsenal, Manchester United e Tottenham sono le principali avversarie da evitare per Milan e Roma. Senza dimenticare squadre navigate a livello europeo come Ajax e Shakhtar. Le gare degli ottavi si giocheranno tra andata e ritorno l'11 e il 18 marzo.

I sorteggi saranno trasmessi in TV su Sky, che detiene i diritti televisivi della competizione per l’Italia. La cerimonia, a partire dalle ore 13, si potrà seguire anche su Now TV o in diretta streaming, su Sky Go (per i clienti Sky con accesso al servizio) oppure gratuitamente sul sito ufficiale della Uefa.