Con il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League 2020-2021 le italiane qualificate conosceranno il nome dell'avversario estratto dall'urna. Le cerimonia inizierà oggi, 26 febbraio, alle ore 13 e si svolgerà presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. A differenza dei sedicesimi di finale non ci saranno né teste di serie né sono previste limitazioni geografiche (qualora vi fossero restrizioni, verranno comunicate prima dell'estrazione delle squadre) tra le 16 vincitrici dei match a eliminazione diretta.

C'è, dunque, la possibilità di un derby tutto italiano nel doppio confronto che, in virtù di un calendario serrato, ha date fissate nel periodo compreso tra 11 marzo (partite di andata) e 18 marzo (partite di ritorno). Gli orari sono quelli consueti: si gioca alle 18.55 e alle 21.00. Milan e Roma le formazioni che attendono gli abbinamenti nella speranza di non incrociare il proprio cammino verso la finale in programma il 26 maggio allo "Stadion Energa" di Danzica, in Polonia.

Dove vedere i sorteggi di Europa League

A che ora e su quali canali sarà possibile vedere in diretta TV e in diretta streaming il sorteggio degli ottavi di Europa League? Il collegamento con la Casa del Calcio Europeo inizia alle ore 12.45 da studio mentre a partire dalle 13 ci sarà la definizione del tabellone. Una volta passata in rassegna la lista delle qualificate, inizierà l'estrazione degli accoppiamenti che verrà mandata in onda su Sky in chiaro (ma solo per gli abbonati). Il network satellitare detiene i diritti per la trasmissione in esclusiva della Coppa e ha inserito l'evento nel palinsesto di Sky Sport 24 (numero 200 del satellite, 481 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite).

Come al solito, c'è anche l'opportunità di seguire il sorteggio on-line avendo accesso alla diretta streaming della cerimonia sfruttando i consueti dispositivi fissi (smart tv e pc) oppure mobili (notebook, tablet, smartphone) per collegarsi alla app di Sky Go. L'alternativa è collegarsi a Now Tv, il sito che offre il servizio di streaming on-line e che – previo abbonamento – consente la fruibilità dei contenuti in onda sulla piattaforma di Sky. Per chi volesse invece seguire in forma del tutto gratuita l'evento potrà farlo sintonizzandosi sul sito ufficiale della Uefa (www.uefa.com) ed accedendo alla pagina dedicata al sorteggio degli ottavi di finale di Europa League.