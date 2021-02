Si entra nel vivo anche in Europa League e dopo la conclusione dei sedicesimi di finale, con il doppio confronto delle gare di andata e di ritorno, si è delineato anche il nuovo tabellone delle 16 squadre qualificate agli ottavi di finale. Per proseguire nel torneo e trovare i nuovi abbinamenti è previsto un nuovo sorteggio che verrà effettuato il 26 febbraio 2021. Tra i criteri la novità rispetto alla precedente estrazione è che non ci sono restrizioni né limitazioni di alcun tipo. La sede è quella consueta di Nyon, in Svizzera, presso la Casa del Calcio Europeo dell'UEFA.

Squadre qualificate al sorteggio degli ottavi: Arsenal, Rangers, Villarreal, Granada, Shakhtar Donetsk, Ajax, Molde.

Come funziona il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League sarà un sorteggio completamente libero, senza alcun vincolo. Tra le sedici squadre qualificate non ci saranno le cosiddette teste di serie. Tutti i club partiranno alla pari e poteranno capitare incontri tra squadre della medesima nazione. Il sorteggiò avrà luogo il 26 febbraio e delineerà la programmazione degli ottavi di finale che si svolgeranno come di consueto con doppio confronto, andata e ritorno. Le partite verranno disputate l'11 marzo, per le gare di andata, e il 18 marzo, per quelle di ritorno.

Dove vedere il sorteggio degli ottavi di Europa League in TV

Il sorteggio di Europa League che vedrà i nuovi abbinamenti per gli ottavi di finale si terrà a Nyon il 26 febbraio e potrà essere seguito sia in diretta TV sia in streaming online. A seguire le fasi del sorteggio, che inizierà alle 13.00 sarà Sky, la piattaforma satellitare che detiene i diritti della competizione. Una diretta criptata, disponibile solamente ai propri abbonati. In streaming online, oltre al servizio in esclusiva sempre attraverso Sky (con l'applicazione Sky Go) e a pagamento su Now TV, ci sarà però la possibilità di assistere al sorteggio in chiaro e senza pagamento. Basterà collegarsi al sito ufficiale dell'Uefa che darà la diretta streaming.