Sinner-Mannarino in diretta a Cincinnati: Jannik a caccia dei quarti di finale

Jannik Sinner gioca oggi contro Adrian Mannarino negli ottavi di finale del torneo di Cincinnati. Il numero uno al mondo scenderà in campo sul Centrale non prima delle ore 19. Sinner dopo le vittorie contro Galan e Diallo, va a caccia dei quarti di finale contro uno tra Bonzi e Auger-Aliassime. Si tratta del quarto confronto tra il campione in carica e il numero 89 al mondo, con Jannik che ha vinto tutte le altre tre sfide. Diretta TV esclusiva su Sky con streaming su Sky GO e NOW. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
Chi è Mannarino, l'avversario di Sinner
Adrian Mannarino, classe 1988, è uno dei veterani più tenaci del circuito, capace in passato di spingersi fino al 17° posto del ranking (oggi è numero 89). Mancino con radici italiane, basa il suo gioco su varietà e colpi studiati per spezzare il ritmo dell’avversario. Fuori dal campo è noto per la franchezza, qualità che gli ha guadagnato rispetto ma anche qualche polemica. Vedi le dichiarazioni sul caso Clostebol. A Cincinnati incrocia per la quarta volta Sinner, senza aver ancora ottenuto un successo. Vanta 5 titoli ATP e come miglior risultato Slam la semifinale degli Australian Open 2016.
Dove vedere Sinner-Mannarino in tv oggi a Cincinnati
La sfida tra Jannik Sinner e Adrian Mannarino sarà visibile soltanto agli abbonati Sky. La diretta andrà in onda su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), senza trasmissione in chiaro. L’emittente proporrà una copertura completa del Masters 1000 di Cincinnati, con la possibilità di assistere al match anche in 4K su Sky Sport 4K (canale 213 per chi utilizza Sky Q). Gli utenti potranno inoltre seguire l’incontro in streaming tramite Sky Go o sulla piattaforma NOW, entrambi servizi riservati ai clienti.