Sinner-Mannarino in diretta a Cincinnati: Jannik a caccia dei quarti di finale

Adrian Mannarino, classe 1988, è uno dei veterani più tenaci del circuito, capace in passato di spingersi fino al 17° posto del ranking (oggi è numero 89). Mancino con radici italiane, basa il suo gioco su varietà e colpi studiati per spezzare il ritmo dell’avversario. Fuori dal campo è noto per la franchezza, qualità che gli ha guadagnato rispetto ma anche qualche polemica. Vedi le dichiarazioni sul caso Clostebol. A Cincinnati incrocia per la quarta volta Sinner, senza aver ancora ottenuto un successo. Vanta 5 titoli ATP e come miglior risultato Slam la semifinale degli Australian Open 2016.