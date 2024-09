Sinner-Fritz, la diretta live della finale degli US Open: Jannik perde il servizio, 3-2 Fritz

Tra un'ora esatta a New York scenderanno in campo per disputare la finale degli US Open Jannik Sinner e Taylor Fritz. Il numero 1 e il numero 12 della classifica ATP giocheranno la prima finale a New York, partita al meglio dei cinque set. Diretta TV in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre, e su Sky, per abbonati. Streaming possibile con l'app di Supertennis, SuperTennix, Sky Go e NOW.