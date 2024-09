video suggerito

Quanto guadagna Jannik Sinner se vince gli US Open: montepremi e prize money del torneo di tennis Il premio in denaro sia per il vincitore che per il finalista degli US Open è di altissimo livello. Chi vincerà tra Sinner e Fritz incasserà quasi 3 milioni e 300 mila euro, praticamente la metà per il perdente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner è in finale agli US Open. Il tennista italiano domenica 8 settembre, alle ore 20, scenderà in campo contro Fritz e lo farà da favorito. Sinner a Flushung Meadows cercherà di vincere il secondo titolo Slam della carriera – e del 2024 dopo gli Australian Open. Jannik che è saldamente numero 1 della classifica ATP, dovesse vincere la finale otterrà altri 2000 punti, che lo blinderebbero in classifica, e guadagnerebbe anche una cifra enorme: quasi 3 milioni e 300 mila euro.

Sinner sfida Fritz nella finale degli US Open

Lo si dice sempre, in questi casi, ma i punti e il denaro sono l'ultimo pensiero per un tennista che arriva a giocarsi la finale di un torneo del Grande Slam ed è così pure per Jannik Sinner che ha la possibilità di chiudere il 2024 a livello Slam con un grande trionfo. Questa sarà la sua seconda finale in un Major, la prima a New York, in un torneo che storicamente non aveva regalato mai grandi soddisfazioni ai tennisti italiani.

Sinner-Fritz sarà senz'altro una finale divertente tra giocatori che giocano un tennis moderno. In palio ci sono 2000 punti per il vincitore, chi perderà la finale comunque ne avrà 1300, e una marea di soldi. Sia Jannik che Fritz avranno modo di guadagnare tanto, pur perdendo la finale.

Leggi anche Errani e Vavassori vincono il doppio misto agli US Open e fanno la storia del tennis italiano

Il vincitore degli US Open 2024 otterrà 3.293.514 euro, mentre il finalista perdente prenderà la metà: 1.646.575. Cifre notevolissime. Non è andata male nemmeno ai semifinalisti che lasciano gli Stati Uniti con un assegno da quasi un milione di euro: 914.865.

Quanto guadagna Sinner agli US Open

Gli US Open sono lo Slam con il montepremi più alto in assoluto. Quest'anno è salito a 75 milioni di dollari, che in euro fa oltre 68 milioni. Montepremi che comprende i tornei maschili e femminili di singolare e doppio, oltre al misto. I guadagni sono imponenti sin dal primo turno, se si pensa che chi ha perso subito ha ottenuto poco più di 90 mila euro.

Primo turno: 91.486 – 10 punti

Secondo turno: 128.081 – 50 punti

Terzo turno: 196.695 – 100 punti

Ottavi: 297.331 – 200 punti

Quarti: 484.878 – 400 punti

Semifinali: 914.865 – 800 punti

Finalista: 1.646.575 – 1300 punti

Vincitore: 3.293.514 – 2000 punti