Sinner-Djokovic, la diretta live della semifinale al Six Kings Slam: chi vince sfida Alcaraz o Nadal

La diretta LIVE delle partite delle semifinali del Six Kings Slam di tennis, il torneo esibizione in programma in Arabia. Dalle 18:30 in campo Sinner contro Djokovic, non prima delle 20 si giocherà la sfida tra Alcaraz e Nadal. Jannik torna sfidare il serbo dopo la semifinale vinta pochi giorni fa a Shanghai: chi vince tra Sinner e Djokovic sfiderà uno tra Alcaraz e Nadal in finale. Il big match per il titolo è in programma sabato 19 ottobre non prima delle 20:30, dopo la finale per il 3° e 4° posto prevista per le 18:30.

18:00 Stasera in programma anche Alcaraz e Nadal: orario e dove vederla La seconda semifinale del Six Kings Slam tra Carlos Alcaraz e Rafa Nadal è prevista dopo quella tra Sinner e Djokovic. A che ora vanno in campo i due spagnoli? Non prima delle 20-20:30, tutto dipende da quanto si prolungherà il match tra il numero uno al mondo e il serbo. Quanto alla diretta tv e in streaming, si potrà vedere la sfida su Super Tennis, DAZN (previo registrazione) e sui canali di Sky (Sky Sport 1, numero 201; Sky Sport Tennis, numero 203). In streaming (per abbonati) su Sky Go e NOW oltre gli stessi Super Tennis e DAZN. A cura di Maurizio De Santis 17:45 Chi è favorito tra Sinner e Djokovic: è una sfida equilibrata Impossibile fare pronostici quando si trovano, l'uno di fronte all'altro, due dei più forti tennisti al mondo. Il bilancio delle vittorie tra Sinner e Djokovic è in perfetto equilibrio (4-4) e la vittoria di Shanghai farebbe pensare a una prevalenza dell'azzurro (che da fine 2023 in poi ha invertito nettamente la tendenza dei risultati). Ma non è così, contro Nole c'è nulla di scontato. A cura di Maurizio De Santis 17:30 A che ora gioca Sinner oggi contro Djokovic al Six Kings Slam Nel calendario delle partite odierne quella tra Sinner e Djokovic sarà disputata a partire dalle 18:30 italiane, prima dell'altra semifinale tra Carlos Alcaraz e Rafa Nadal (in programma non prima delle 20-20:30). A cura di Maurizio De Santis 17:17 Come funziona il torneo-esibizione in Arabia Il Six King Slam è un torneo di esibizione che l'Arabia Saudita ha organizzato a Riyadh. In tabellone sono stati inseriti 6 dei migliori tennisti al mondo (oltre al numero uno, Jannik Sinner, figurano Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rafa Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune). A ospitare l'evento sul cemento indoor è la Kingdom Arena: la formula è quella dei match a eliminazione diretta disputati su 3 giorni. Sinner è arrivato alla semifinale contro Djokovic battendo Daniil Medvedev mentre Alcaraz ha sconfitto Rune, guadagnando la gara affascinante con Rafa Nadal. Il maiorchino e il serbo sono partiti direttamente dalle semifinali perché sono i tennisti con il maggior numero di Slam nella storia. Non è un torneo organizzato dal circuito ufficiale Atp, per questo motivo i protagonisti delle partite non beneficeranno di punti per il ranking. In compenso per la loro partecipazione incasseranno un ricco gettone di presenza (circa 1.5 milioni di euro), mentre al vincitore andrà un premio di 5.5 milioni. Sabato 19 ottobre le finali per il 1° e il 3° posto. A cura di Maurizio De Santis 17:16 Sinner-Djokovic, i precedenti La semifinale del Six Kings Slam è la nona volta che Sinner e Djokovic si trovano di fronte. Il bilancio dei precedenti è perfettamente in equilibrio: su 8 incontri disputati, hanno raccolto 4 vittorie a testa. Il numero uno al mondo e il serbo giocano a Riyadh a pochi giorni di distanza dalla finale del Masters 1000 di Shanghai (conquistata dall'alto-atesino in 2 set). Dopo l'incontro il tennista balcanico riconobbe la superiorità e gli enormi progressi fatti dall'avversario, trovando anche una similitudine con il suo modo di giocare. Di seguito la lista dei precedenti: 2021 Masters 1000 Monte Carlo (2° turno) – Djokovic batte Sinner 6-4, 6-2

2022 Wimbledon (quarti di finale) – Djokovic batte Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2

2023 Wimbledon (semifinali) – Djokovic batte Sinner 6-3, 6-4, 7-6

2023 Atp Finals (round robin) – Sinner batte Djokovic 7-5, 6-7, 7-6

2023 Atp Finals (finale) – Djokovic batte Sinner 6-3, 6-3

2023 Coppa Davis (semifinale) – Sinner batte Djokovic 6-2, 2-6, 7-5

2024 Australian Open (semifinale) Sinner batte Djokovic 6-1, 6-2, 6-7, 6-3

2024 Masters 1000 Shanghai (Finale) Sinner batte Djokovic 7-6, 6-3

A cura di Maurizio De Santis 17:15 Sinner-Djokovic, dove vedere la partita della semifinale del Six Kings Slam in TV e streaming La semifinale del Six Kings League tra Sinner e Djokovic è in programma per le 18:30 ora italiana a Riyadh. Sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Super Tennis (canale 64 del digitale terrestre), DAZN (ma occorre la registrazione) e, se abbonati, sui canali di Sky (Sky Sport 1, numero 201; Sky Sport Tennis, numero 203). Quanto alla diretta streaming, si potrà seguire su Super Tennis e DAZN oltre che attraverso Sky Go (per abbonati) e NOW (previo pagamento del ticket sport). A cura di Maurizio De Santis