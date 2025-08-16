Tennis
Live

Sinner-Atmane in diretta a Cincinnati: Jannilk sfida il francese per un posto in finale

Sinner sfida Atmane nella semifinale del torneo di Cincinnati, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live.

16 Agosto 2025 20:00
Ultimo agg. 20:12
Immagine

Nel giorno del suo 14esimo compleanno Jannik Sinner vuole regalarsi la finale del Torneo di Cincinnati. L'ostacolo stavolta è il francese Terence Atmane, numero 136 del mondo: i due non si sono mai incontrati e quello di Cincinnati che sarà il primo precedente tra loro. La gara comincerà non prima delle ore 21:00 e sarà possibile seguirla diretta televisiva e in esclusiva sui canali di Sky Sport.

20:10

Chi è Atmane, l'avversario di Sinner

Immagine

Per l'accesso in finale Sinner sfiderà Atmane, un tennista che fin qui non ha mai incontrato. Il francese è arrivato a questo punto della competizione ad outsider, superando Cobolli, Joao Fonseca, Fritz (numero 4 al mondo) e Rune, sfide ad alto tasso di difficoltà che gli hanno permesso di salire alla 69esima posizione del ranking. Il francese gioca senza alcuno sponsor e il balzo in classifica avrà sicuramente un grande impatto sulla sua carriera. Il classe 2002 ha una particolarità: il suo quoziente intellettivo è di 158, molto al di sopra della media, un fattore che lo aiuta anche sul campo da tennis.

A cura di Ada Cotugno
20:00

Dove vedere Sinner-Atmane in tv oggi a Cincinnati

Sinner si gioca la semifinale contro Atmane: i due non scenderanno in campo prima delle ore 21:00 e la gara sarà visibile in diretta tv soltanto su Sky attraverso i canali Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). La si potrà vedere anche in 4K su Sky Sport 4K (canale 213, se si ha Sky Q). Streaming disponibile sull'app di SkyGo.

A cura di Ada Cotugno
