Sinner-Atmane in diretta a Cincinnati: Jannilk sfida il francese per un posto in finale

Per l'accesso in finale Sinner sfiderà Atmane, un tennista che fin qui non ha mai incontrato. Il francese è arrivato a questo punto della competizione ad outsider, superando Cobolli, Joao Fonseca, Fritz (numero 4 al mondo) e Rune, sfide ad alto tasso di difficoltà che gli hanno permesso di salire alla 69esima posizione del ranking. Il francese gioca senza alcuno sponsor e il balzo in classifica avrà sicuramente un grande impatto sulla sua carriera. Il classe 2002 ha una particolarità: il suo quoziente intellettivo è di 158, molto al di sopra della media, un fattore che lo aiuta anche sul campo da tennis.