Sinner-Atmane in diretta a Cincinnati: Jannilk sfida il francese per un posto in finale

Nel giorno del suo 14esimo compleanno Jannik Sinner vuole regalarsi la finale del Torneo di Cincinnati. L'ostacolo stavolta è il francese Terence Atmane, numero 136 del mondo: i due non si sono mai incontrati e quello di Cincinnati che sarà il primo precedente tra loro. La gara comincerà non prima delle ore 21:00 e sarà possibile seguirla diretta televisiva e in esclusiva sui canali di Sky Sport.
Chi è Atmane, l'avversario di Sinner
Per l'accesso in finale Sinner sfiderà Atmane, un tennista che fin qui non ha mai incontrato. Il francese è arrivato a questo punto della competizione ad outsider, superando Cobolli, Joao Fonseca, Fritz (numero 4 al mondo) e Rune, sfide ad alto tasso di difficoltà che gli hanno permesso di salire alla 69esima posizione del ranking. Il francese gioca senza alcuno sponsor e il balzo in classifica avrà sicuramente un grande impatto sulla sua carriera. Il classe 2002 ha una particolarità: il suo quoziente intellettivo è di 158, molto al di sopra della media, un fattore che lo aiuta anche sul campo da tennis.
Dove vedere Sinner-Atmane in tv oggi a Cincinnati
Sinner si gioca la semifinale contro Atmane: i due non scenderanno in campo prima delle ore 21:00 e la gara sarà visibile in diretta tv soltanto su Sky attraverso i canali Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). La si potrà vedere anche in 4K su Sky Sport 4K (canale 213, se si ha Sky Q). Streaming disponibile sull'app di SkyGo.