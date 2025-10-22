Sinner-Altmaier in diretta all’ATP Vienna: Jannik torna in campo dopo la rinuncia alla Coppa Davis

Jannik Sinner torna in campo a Vienna per affrontare oggi nel primo turno Daniel Altmaier. Il match è in orario non prima delle 17:30, con il numero due del mondo che per la quarta volta in carriera se la vedrà contro il 51° del ranking ATP. L'ultimo precedente pochi giorni fa a Shanghai, con Jannik che vincendo si è portato sul 2-1 sul tedesco. Il vincente se la vedrà contro Cobolli per quello che sarebbe un intrigante derby. Dopo il trionfo al Six Kings Slam e le polemiche per la rinuncia alla Davis è ora di tornare a giocare per la testa di serie numero uno del tabellone. Diretta TV e streaming in esclusiva su Sky, Sky GO e NOW.
I precedenti tra Sinner e Altmaier
Sinner e Altmaier si conoscono bene: quello di Vienna sarà infatti il loro quarto confronto diretto. L’ultimo risale a pochi giorni fa, al Masters 1000 di Shanghai, dove l’azzurro si è imposto senza difficoltà. Una vittoria che ha avuto il sapore della rivincita dopo la dolorosa eliminazione al Roland Garros 2023, quando il tedesco lo superò in rimonta al termine di una maratona in cinque set, lasciando Jannik con l’amara sensazione di aver “perso il sorriso” in campo. Il loro primo incontro, invece, fu agli US Open 2022, con Sinner vincente ancora una volta al quinto set.
Dove vedere Sinner-Altmaier oggi all'ATP Vienna in tv e streaming
Jannik Sinner torna in campo oggi a Vienna per affrontare Daniel Altmaier, con inizio non prima delle 17:30. La sfida, così come tutte le altre che vedranno protagonisti i tennisti italiani nel torneo austriaco, non sarà visibile in chiaro. L’incontro verrà trasmesso in TV in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Chi preferisce seguire il match in streaming potrà farlo tramite Sky Go o sulla piattaforma NOW.