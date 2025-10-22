Sinner-Altmaier in diretta all’ATP Vienna: Jannik torna in campo dopo la rinuncia alla Coppa Davis

Jannik Sinner torna in campo a Vienna per affrontare oggi nel primo turno Daniel Altmaier. Il match è in orario non prima delle 17:30, con il numero due del mondo che per la quarta volta in carriera se la vedrà contro il 51° del ranking ATP. L'ultimo precedente pochi giorni fa a Shanghai, con Jannik che vincendo si è portato sul 2-1 sul tedesco. Il vincente se la vedrà contro Cobolli per quello che sarebbe un intrigante derby. Dopo il trionfo al Six Kings Slam e le polemiche per la rinuncia alla Davis è ora di tornare a giocare per la testa di serie numero uno del tabellone. Diretta TV e streaming in esclusiva su Sky, Sky GO e NOW.