Roma-Vitesse diretta Conference League, dove vederla in TV su TV8, Sky e DAZN: formazioni ufficiali e risultato LIVE

La partita Roma-Vitesse si gioca oggi giovedì 17 marzo alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta TV e in chiaro per tutti su TV8 e in streaming, sempre gratuitamente, su tv8.it. Gli abbonati potranno vedere la gara anche su Dazn e su Sky (canali Sky Sport, Sky Sport 1 e Sky Sport 4K) o in streaming su SkyGo e Now.