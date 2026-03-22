Roma-Lecce 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: giallorossi all’attacco in avvio di ripresa

La diretta live della partita Roma-Lecce per la 30ª giornata di Serie A. Il risultato è di 0-0. Al 24° annullata la rete di Pisilli per posizione di fuorigioco di Pellegrini. Diretta TV e in streaming su DAZN e Sky.
Al 51° nella Roma esce El Aynaoui, entra Robinio Vaz
Al 51° nella Roma esce El Aynaoui, entra Robinio Vaz
Primo tiro in porta del Lecce al 48°: Svilar para in due tempi
Al 48° della ripresa c'è il primo tiro in porta del Lecce: conclusione dalla distanza di Ramadani che Svilar para in due tempi.
Iniziato il secondo tempo, Roma di nuovo in attacco
Non cambia il copione nella ripresa: Roma in attacco anche in avvio di secondo tempo.
Alla fine del primo tempo Roma-Lecce è sullo 0-0
Nonostante il dominio della Roma, il primo tempo con il Lecce è finito sullo 0-0.
Che rischio per la Roma, Stulic anticipa Svilar ma non trova la deviazione
Al 41° il Lecce s'è reso pericoloso in area della Roma. Stulic anticipa Svilar in uscita, prova a girarsi ma non ha lo spazio per battere a rete. Palla verso il centro per Gandelman ma il controllo non è perfetto.
Thiago Gabriel è un muro su Malen e Pisilli
Al 29° la Roma va a sbattere contro Thiago Gabriel: il difensore del Lecce è un muro prima su Malen e poi su Pisilli, che non trova lo spazio per la conclusione.
In campo c'è solo la Roma: possesso palla che sfiora l'80%
In campo c'è solo la Roma, il dato del possesso palla è impressionante: 79.2%.
Al 24° gol annullato a Pisilli per il fuorigioco di Pellegrini
Al 24° Roma in vantaggio con Pisilli ma la rete è annullata per la posizione iniziale di off-side di Pellegrini.
Falcone respinge un'altra conclusione di Pellegrini
Al 20° Roma pericolosa con Pellegini. È Mancini che s'inserisce bene e innesca Pellegrini: bella la conclusione, altrettanto la prodezza di Falcone che respinge il tiro di sinistro del romanista.
La Rona attacca ma il Lecce si difende con ordine
Primi quindici minuti di stampo romanista, come da copione. Ma il Lecce è riuscito a difendersi nel migliore dei modi senza soffrire, almeno finora.
Malen fa tutto da solo in area, tiro sopra la traversa
Il Lecce si difende con ordine e prova a ripartire quando trova lo spazio giusto. Ma è sempre la Roma a tenere il pallino del gioco. All'11° capitolini di nuovo pericolosi: Malen controlla dentro l'area di rigore, si gira e calcia ma la sfera finisce sopra la traversa.
Roma in attacco, che parata di Falcone su Pellegrini
Al 5° minuto la Roma va vicina al gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La traiettoria del tiro di Pellegrini è insidiosa ma Falcone devia.
Roma subito in pressione con Malen
Pochi minuti e il tema tattico è chiaro: Roma subito in pressione sfruttando Malen in attacco.
Roma-Lecce in diretta, inizia la partita
Fischio d'inizio allo stadio Olimpico: via Roma-Lecce.
Gasperini-Di Francesco, numeri e statistiche: il bilancio prima di Roma-Lecce
La partita tra Roma e Lecce sarà il 21° incontro ufficiale tra Gian Piero Gasperini ed Eusebio Di Francesco: conduce per 11-4 l’allenatore di Grugliasco con 5 pareggi a chiudere il bilancio.
La classifica dopo le gare di oggi: Atalanta a -1 dalla Roma dopo a vittoria sul Verona
Roma in campo alle 18 ma il turno di Serie A ha visto disputate oggi 3 partite. Alle 12:30 c'è stata la vittoria netta del Como sul Pisa (5-0), risultato che ha permesso alla squadra di Fabregas di consolidare il quarto posto in zona Champions. Nel pomeriggio ci sono stati i successi dell'Atalanta sul Verona (1-0) e della Lazio a Bologna (0-2): i bergamaschi salgono a quota 50 punti, a -1 dalla Roma; i biancocelesti scavalcano i felsinei all'ottavo posto.
La classifica provvisoria di Serie A
Inter 68
Milan 63
Napoli 62
Como 57
Juventus 54
Roma 51
Atalanta 50
Lazio 43
Bologna 42
Udinese 39
Sassuolo 39
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 28
Cremonese 27
Lecce 27
Pisa 18
Verona 18
Roma-Lecce, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Roma-Lecce. Le scelte di Gasperini e Di Francesco.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Pellegrini, Vaz, Malen. Allenatore: Gasperini.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco.
Come arriva il Lecce alla partita di Roma
Il Lecce guidato dall’ex Eusebio Di Francesco sarà impegnato nella seconda trasferta consecutiva contro una big dopo quella di Napoli: al Maradona i salentini hanno tenuto testa agli avversari senza però raccogliere punti e ora puntano a muovere la classifica per tenere vive le speranze salvezza.
Come arriva la Roma alla partita di oggi
La Roma viene da tre sconfitte nelle ultime quattro partite tra campionato e Europa League: la squadra guidata da Gian Piero Gasperini resta in piena lotta per un posto in Champions League, ma ha esaurito il margine d’errore dopo il ko nello scontro diretto con il Como e il pareggio beffardo incassato contro la Juve nei secondi finali.
Dove vedere Roma-Lecce di Serie A in TV e streaming
La partita della 30ª giornata di Serie A tra Roma e Lecce si giocherà alle ore 18:00 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta TV e in streaming per gli abbonati di DAZN e Sky. Le telecronaca DAZN sarà di Alberto Santi e il commento di Emanuele Giaccherini. Per Sky la telecronaca sarà di Stefano Borghi con commento di Riccardo Montolivo. Inviati Paolo Assogna e Valentina Mariani.
Chi è Sacchi, l'arbitro di Roma-Lecce
A dirigere la partita tra Roma e Lecce sarà Juan Luca Sacchi, con Baccin ie Zingarelli assistenti. Il IV Uomo sarà Massimi, il Var Ghersini e l'AVar Abisso
I precedenti tra Roma e Lecce
Sono 20 i precedenti ufficiali tra le due squadre all’Olimpico: bilancio di 17 vittorie romaniste (l’ultima 4-1, nella Serie A dell’anno scorso), 2 pareggi (l’ultimo 2-2, nella Serie A 2004/05) ed 1 successo salentini (l’ultimo 3-2 nella Serie A 1985/86).
In casa, la Roma ha vinto le ultime 9 sfide contro i salentini. Ultimo risultato utile del Lecce all’Olimpico è stato nell’ottobre 2004 (2-2 in Serie A). La Roma ha sempre segnato in queste 20 partite per un totale di 53 gol.