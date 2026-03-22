Roma-Lecce 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: giallorossi all’attacco in avvio di ripresa

La partita della 30ª giornata di Serie A tra Roma e Lecce si giocherà alle ore 18:00 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta TV e in streaming per gli abbonati di DAZN e Sky. Le telecronaca DAZN sarà di Alberto Santi e il commento di Emanuele Giaccherini. Per Sky la telecronaca sarà di Stefano Borghi con commento di Riccardo Montolivo. Inviati Paolo Assogna e Valentina Mariani.