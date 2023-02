Roma-Cremonese di Coppa Italia 0-1, risultato in diretta: rigore di Dessers

Roma-Cremonese è la terza sfida dei quarti di finale di Coppa Italia 2022-2023. La partita si gioca in gara secca. Chi vince si qualifica per le semifinali e sfiderà la Fiorentina. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV da Canale 5 e inizierà alle ore 21. In semifinale c'è anche l'Inter, che nel primo quarto ha battuto di misura l'Atalanta e attende Juventus o Lazio.

Le formazioni ufficiali di Roma-Cremonese

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, Mancini; Celik, Tahirovic, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Volpato, Belotti. All. Mourinho

Cremonese (3-5-2): Sarr, Aiwu, Ferrari, Bianchetti; Ghiglione, Castagnetti, Meité, Pickel, Tsatdjout, Afena Gyan, Dessers. All. Ballardini