Fiorentina in semifinale di Coppa Italia: Jovic e Ikone stendono il Torino, ora Roma o Cremonese Con i gol di Jovic e Ikone la Fiorentina batte 2-1 il Torino. I viola si qualificano per le semifinali di Coppa Italia. La Fiorentina affronterà Roma o Cremonese.

A cura di Alessio Morra

La Fiorentina nella ripresa mette ko il Torino e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Dopo una prima frazione molto equilibrata, Italiano azzecca i cambi e nell'arco di venti minuti i viola segnano con Jovic e Ikone. Nel recupero la rete di Karamoh. I viola per il secondo anno consecutivo sono in semifinale di Coppa Italia, nel mese di aprile sfideranno Roma o Cremonese.

L'occasione è ghiotta per entrambe le squadre. Fiorentina e Torino non sono lontane dal settimo posto, ma hanno la possibilità dalla Coppa Italia di raggiungere l'Europa, di togliersi una grande soddisfazione e di raggiungere un traguardo che sarebbe storico. Partita difficile da vivere pure perché viola e granata si sono affrontati una decina di giorni fa. Poche riserve in campo, bisogna vincere sotto gli occhi dei presenti Commisso e Cairo.

Il Torino parte molto meglio e nei primi due minuti ha due palle gol, nella prima è bravo Terracciano, nell'altra sfortunato Schuurs. La Fiorentina risponde, uno straordinario Milinkovic-Savic si immola su Barak, poi ci prova l'ex Mandragora che colpisce in pieno il palo. La partita è più che gradevole e c'è la sensazione che ogni momento sia buono per il gol che sfiorano sia Sanabria che Nico Gonzalez, all'intervallo è 0-0.

Nella ripresa la palla scotta molto di più. Un gol può essere decisivo ed entrambe le squadre sembrano voler giocare con parsimonia. Poi pian piano la Fiorentina prende campo e dopo l'ingresso in campo di Ikone cambia volto. Al 65′ il gol dell'1-0. Gol sull'asse serbo. Terzic dalla bandierina, Jovic svetta e di testa insacca.

Colpevole Rodriguez che si è fatto beffare dall'ex del Real. Il Toro non riesce a reagire subito, ma ha poi due grandi occasioni. Terracciano riesce a salvarsi. Uno dei subentrati Cabral è determinante nel 2-0 che realizza Ikone, pesante la disattenzione di Buongiorno.

La partita sembra finita, Cabral va a un passo dal tris ma poi commette un grave errore e in contropiede il Toro accorcia le distanze con Karamoh. Il gol del francese dà la scossa ai granata che ci provano fino al 96′. Ma il risultato non cambia più. La Fiorentina batte il Torino 2-1 e va in semifinale, che giocherà contro Roma o Cremonese.